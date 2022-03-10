https://uz.sputniknews.ru/20220310/aromatnyy-tertyy-pirog-pechene--bystryy-retsept-22331512.html
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт
Элементарный, но вкусный рецепт печенья с джемом - идеальный воскресный рецепт, чтобы порадовать близких.
2022-03-10T07:00+0500
2022-03-10T07:00+0500
2022-03-10T07:00+0500
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рецепт
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Блюда, которые можно приготовить за полчаса, очень выручают в выходные. Во-первых, можно уделить время себе себе и отдохнуть, во-вторых — порадовать близких.Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вспомнить знаменитый десерт из детства: тертое печенье с джемом.Ингредиенты (для формы 24 см):Для начинки:Приготовление печеньяВзбиваем масло и сахар, добавляем яйца по одному. Постепенно высыпаем муку и продолжаем взбивать тесто до однородной, "пластилиновой" консистенции.Тесто скатываем в шар и делим на две части. Одну отправляем в морозилку на 20-30 минут, а вторую раскатываем и утрамбовываем на дно формы.Выкладываем сверху толстый слой варенья, а после достаем остатки теста из морозильника и натираем на крупной терке сверху.Ставим печенье-пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут, пока верх не зарумянится до золотистой корочки.Достаем из духовки, охлаждаем и нарезаем на ровные квадратики. Печенье готово. Приятного аппетита!Читайте также: Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта >>Вкуснее не бывает: рецепт сливового крамбла >>
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рецепт
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт
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Элементарный, но вкусный рецепт печенья с джемом — идеальный воскресный рецепт, чтобы порадовать близких.
Блюда, которые можно приготовить за полчаса, очень выручают в выходные. Во-первых, можно уделить время себе себе и отдохнуть, во-вторых — порадовать близких.
Наши коллеги из Sputnik Беларусь
предлагают вспомнить знаменитый десерт из детства: тертое печенье с джемом.
Ингредиенты (для формы 24 см):
разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
Для начинки:
варенье или джем (на ваш вкус).
Приготовление печенья
Взбиваем масло и сахар, добавляем яйца по одному. Постепенно высыпаем муку и продолжаем взбивать тесто до однородной, "пластилиновой" консистенции.
Тесто скатываем в шар и делим на две части. Одну отправляем в морозилку на 20-30 минут, а вторую раскатываем и утрамбовываем на дно формы.
Выкладываем сверху толстый слой варенья, а после достаем остатки теста из морозильника и натираем на крупной терке сверху.
Ставим печенье-пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут, пока верх не зарумянится до золотистой корочки.
Достаем из духовки, охлаждаем и нарезаем на ровные квадратики. Печенье готово. Приятного аппетита!
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