https://uz.sputniknews.ru/20220310/eto-bolezn-pochemu-chelovek-vnezapno-prosypaetsya-nochyu-23253164.html
Это болезнь: Почему человек внезапно просыпается ночью
Это болезнь: Почему человек внезапно просыпается ночью
Диетолог рассказала, что пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов.
2022-03-10T23:02+0500
2022-03-10T23:02+0500
2022-03-10T23:02+0500
это интересно
болезнь
человек
диетолог
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Неожиданные пробуждения по ночам могут свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.По ее словам, ночные пробуждения для похода в туалет или к холодильнику — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, отмечает она.По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина. Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь, поясняет врач.Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде, заключила Прудникова.
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болезнь, человек, диетолог
Это болезнь: Почему человек внезапно просыпается ночью
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Диетолог рассказала, что пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Неожиданные пробуждения по ночам могут свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов, рассказала в беседе с радио Sputnik
диетолог Яна Прудникова.
По ее словам, ночные пробуждения для похода в туалет или к холодильнику — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, отмечает она.
"Как минимум надо посмотреть сахарную кривую (пройти тест на толерантность к углеводам, который покажет, есть ли риск развития диабета, — Прим. ред.). Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола", — отметила диетолог.
По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина. Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь, поясняет врач.
Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде, заключила Прудникова.