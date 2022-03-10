https://uz.sputniknews.ru/20220310/eto-bolezn-pochemu-chelovek-vnezapno-prosypaetsya-nochyu-23253164.html

Это болезнь: Почему человек внезапно просыпается ночью

Это болезнь: Почему человек внезапно просыпается ночью

Диетолог рассказала, что пробуждения по ночам могут быть признаком болезней внутренних органов.

2022-03-10T23:02+0500

2022-03-10T23:02+0500

2022-03-10T23:02+0500

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болезнь

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диетолог

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Неожиданные пробуждения по ночам могут свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Яна Прудникова.По ее словам, ночные пробуждения для похода в туалет или к холодильнику — это первые звоночки, что нужно сходить к врачу и пройти обследование. Стоит проверить работу поджелудочной железы, печени и надпочечников, отмечает она.По ее словам, к трудностям со сном могут приводить, в частности, эндокринные нарушения, связанные с выработкой адреналина. Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь, поясняет врач.Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати человек не должен ни по какой нужде, заключила Прудникова.

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болезнь, человек, диетолог