https://uz.sputniknews.ru/20220312/ekspert-sprognoziroval-burnoe-razvitie-turizma-v-strany-sng-23286585.html
Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ
Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ
Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами.
2022-03-12T21:06+0500
2022-03-12T21:06+0500
2022-03-12T21:08+0500
туризм
снг
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".В интервью радио Sputnik председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов рассказал, что означает отмена этих ограничений.Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами. Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств.Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.Ранее Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:проведение Года туризма России и Узбекистана;запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь";создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма;организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.Читайте также:Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году >>Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>
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снг, мнение эксперта
Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ
21:06 12.03.2022 (обновлено: 21:08 12.03.2022) Подписаться на
Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Россия сняла ограничения
на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".
В интервью радио Sputnik
председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов рассказал, что означает отмена этих ограничений.
Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами. Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств.
Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.
Цены на полеты по международным направлениям сейчас довольно сильно взлетели, думаю, по странам СНГ будет задача сохранить цены на максимально низком уровне, чтобы форсировать развитие этих направлений, и уже с развитием пассажиропотока стоимость будет незначительно увеличена. Думаю, что ввиду закрытия ряда популярных направлений неизведанное для многих граждан направление СНГ будет бурно развиваться наряду с внутренним туризмом.
Илья Зотов
Председатель Общероссийского объединения пассажиров
Ранее Узбекистан и Россия договорились
еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.
Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:
проведение Года туризма России и Узбекистана;
запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь";
создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма;
организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.
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