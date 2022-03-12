https://uz.sputniknews.ru/20220312/ekspert-sprognoziroval-burnoe-razvitie-turizma-v-strany-sng-23286585.html

Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ

Эксперт спрогнозировал "бурное развитие" туризма в страны СНГ

Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами.

2022-03-12T21:06+0500

2022-03-12T21:06+0500

2022-03-12T21:08+0500

туризм

снг

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Россия сняла ограничения на полеты в Узбекистан, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Туркменистан и Иран, введенные из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что авиакомпании должны соблюдать постановление главного государственного санитарного врача России "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19".В интервью радио Sputnik председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов рассказал, что означает отмена этих ограничений.Коронавирусные ограничения для стран СНГ и для Ирана устанавливали определенный регламент на частоту полетов, количество рейсов и на объем перемещений между государствами. Сейчас вступают в силу межправительственные соглашения, дополнительные договоренности, которые заключены между государствами в части количества полетов, направлений и маршрутной сети. Это будет действовать на взаимном учете интересов государств.Все идет к тому, что страны СНГ станут востребованным направлением для россиян, прогнозирует эксперт.Ранее Узбекистан и Россия договорились еще более активизировать сотрудничество по линии туризма.Специалисты уже разработали совместный план действий по развитию туризма. Он включил в себя около 20 мероприятий, в том числе:проведение Года туризма России и Узбекистана;запуск трансграничного туристического маршрута "Великий Шелковый путь";создание специальных турпакетов фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма;организация ознакомительных туров для студентов России и Узбекистана.Читайте также:Как будут развивать туризм в Узбекистане в 2022 году >>Мусульмане России планируют развивать религиозный туризм в Узбекистан >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

снг, мнение эксперта