https://uz.sputniknews.ru/20220312/kak-obespechit-sebe-sladkiy-son-nevrolog-nazval-2-ulovki-dlya-organizma-18177464.html

Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.

2022-03-12T23:00+0500

2022-03-12T23:00+0500

2022-03-12T21:31+0500

сон

врач

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Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.А вот, что поможет, так это режим дня. Если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.Читайте также:Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза >>Милые и сонные: животные "продрали глаза" после зимней спячки — видео >>

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