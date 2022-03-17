https://uz.sputniknews.ru/20220317/putin-otsenil-naskolko-uspeshno-proxodit-spetsoperatsiya-na-ukraine--video-23383781.html

Путин оценил, насколько успешно проходит спецоперация на Украине — видео

Путин оценил, насколько успешно проходит спецоперация на Украине — видео

Решила ли Россия все поставленные задачи? Как ситуация будет развиваться дальше? Ответы — в материале.

2022-03-17T09:57+0500

2022-03-17T09:57+0500

2022-03-17T10:12+0500

владимир путин

украина

донбасс

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На совещании по мерам поддержки регионам президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений по обстановке на Украине.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.Президент также сделал ряд других заявления по ситуации на Украине:По словам Путина, Москва предлагала Киеву избежать кровопролития и вывести свои войска из Донбасса."Не захотели. Ну что же, это их решение", — подчеркнул глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Читайте также:Мы будем сражаться за право быть и оставаться РоссиейВ России объявили о новых мерах экономической поддержки

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владимир путин, украина, донбасс