https://uz.sputniknews.ru/20220317/putin-otsenil-naskolko-uspeshno-proxodit-spetsoperatsiya-na-ukraine--video-23383781.html
Путин оценил, насколько успешно проходит спецоперация на Украине — видео
Путин оценил, насколько успешно проходит спецоперация на Украине — видео
Решила ли Россия все поставленные задачи? Как ситуация будет развиваться дальше? Ответы — в материале.
2022-03-17T09:57+0500
2022-03-17T09:57+0500
2022-03-17T10:12+0500
владимир путин
украина
донбасс
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На совещании по мерам поддержки регионам президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений по обстановке на Украине.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.Президент также сделал ряд других заявления по ситуации на Украине:По словам Путина, Москва предлагала Киеву избежать кровопролития и вывести свои войска из Донбасса."Не захотели. Ну что же, это их решение", — подчеркнул глава государства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.После многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.Читайте также:Мы будем сражаться за право быть и оставаться РоссиейВ России объявили о новых мерах экономической поддержки
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владимир путин, украина, донбасс
Путин оценил, насколько успешно проходит спецоперация на Украине — видео
09:57 17.03.2022 (обновлено: 10:12 17.03.2022) Подписаться на
Президент заявил, что Россия предлагала украинским властям вывести свои войска из Донбасса и не допустить кровопролития.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. На совещании по мерам поддержки регионам президент России Владимир Путин сделал несколько заявлений по обстановке на Украине.
"Спецоперация на Украине развивается успешно. Все поставленные задачи безусловно будут решены", — сказал Путин в начале совещания.
Президент также сделал ряд других заявления по ситуации на Украине:
киевские власти с помощью Запада могли сделать ядерное оружие, целью которого была бы Россия;
сейчас пытаются скрыть следы биологических разработок, сделанных при помощи США;
Россия не собирается оккупировать Украину;
если бы российская армия была только в Донбассе, то конфликт мог затянуться, а НАТО была бы у границ РФ;
Украина больше не будет плацдармом для угрозы России;
США и ЕС фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее резервы;
"Каждый теперь понимает, что резервы страны могут быть просто украдены и нет ничего надежнее, чем вкладывать в свою страну";
санкции — это серьезный удар по всей мировой экономике;
"Мы сражаемся за право быть и оставаться Россией".
По словам Путина, Москва предлагала Киеву избежать кровопролития и вывести свои войска из Донбасса.
"Не захотели. Ну что же, это их решение", — подчеркнул глава государства.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
После многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства.
Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.