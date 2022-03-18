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Как танец лазги изменился за три тысячи лет - видео
Как танец лазги изменился за три тысячи лет - видео
Яркий, эмоциональный, насыщенный красками и пластичными движениями - таким видят балет "Лазги" зрители по всему миру. Столичная публика вновь насладилась хореографией национального танца. В этом году впервые.
2022-03-18T20:00+0500
2022-03-18T20:00+0500
видео
лазги
балет
ташкент
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В этом году зрители впервые увидели балетную постановку "Лазги — танец Души и Любви" в Ташкенте в ГАБТ им. Алишера Навои. Побывала в театре и съемочная группа Sputnik Узбекистан.Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.Автором идеи постановки стала Саида Мирзиёева. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма.Художником по костюмам для спектакля же является российский дизайнер Фрол Буримский.В 2022 году балет покажут на крупных международных площадках. Российским зрителям балет планируется показать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.В конце 2019 года лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Легендарному танцу - больше трех тысяч летЧитайте также:Как встретили балет "Лазги" в Дубае &gt;&gt;
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лазги, балет, ташкент, видео

Как танец лазги изменился за три тысячи лет - видео

20:00 18.03.2022
© Sputnik
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Яркий, эмоциональный, насыщенный красками и пластичными движениями - таким видят балет "Лазги" зрители по всему миру. Столичная публика вновь насладилась хореографией национального танца. В этом году впервые.
В этом году зрители впервые увидели балетную постановку "Лазги — танец Души и Любви" в Ташкенте в ГАБТ им. Алишера Навои. Побывала в театре и съемочная группа Sputnik Узбекистан.
Впервые балет был представлен зрителям Узбекистана в начале сентября 2021 года на сцене ГАБТ им. Навои, руководит труппой которого народный артист России, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.
Автором идеи постановки стала Саида Мирзиёева. Над созданием музыкального шедевра трудилась команда профессионалов со всего мира: немецкий хореограф, балетмейстер Дортмундского балета Рауль Раймондо Ребек, японский сценограф, художница-постановщица Йоко Сеяма.
Художником по костюмам для спектакля же является российский дизайнер Фрол Буримский.
В 2022 году балет покажут на крупных международных площадках. Российским зрителям балет планируется показать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах.
В конце 2019 года лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Легендарному танцу - больше трех тысяч лет

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