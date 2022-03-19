https://uz.sputniknews.ru/20220319/proizoshlo-zemletryasenie-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-23431087.html

Произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана

Произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана

Ученые зафиксировали в Таджикистане очередное в этом месяце землетрясение.

2022-03-19T10:15+0500

2022-03-19T10:15+0500

2022-03-19T14:40+0500

в мире

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Подземные колебания зафиксированы в приграничной области Таджикистана и Афганистана.По данным сейсмологов, толчки произошли в 11:22 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4.Как сообщили в Центре, координаты землетрясения: 36,99 градуса северной широты; 73,14 градуса восточной долготы.Очаг подземных толчков залегал на глубине 237 км.В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана пока не сообщали о возможных разрушениях и жертвах.Ранее жители Таджикистана ощущали подземные толчки 12 и 14 марта.До этого в МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана.Напомним, что Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан входят в список сейсмически неспокойных областей, поэтому подземные колебания в этих странах явление нередкое. Особенно часто они будут ощущаться в весенний период.

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землетрясение