https://uz.sputniknews.ru/20220319/proizoshlo-zemletryasenie-na-granitse-tadjikistana-i-afganistana-23431087.html
Произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана
Произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана
Ученые зафиксировали в Таджикистане очередное в этом месяце землетрясение.
2022-03-19T10:15+0500
2022-03-19T10:15+0500
2022-03-19T14:40+0500
в мире
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.Подземные колебания зафиксированы в приграничной области Таджикистана и Афганистана.По данным сейсмологов, толчки произошли в 11:22 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4.Как сообщили в Центре, координаты землетрясения: 36,99 градуса северной широты; 73,14 градуса восточной долготы.Очаг подземных толчков залегал на глубине 237 км.В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана пока не сообщали о возможных разрушениях и жертвах.Ранее жители Таджикистана ощущали подземные толчки 12 и 14 марта.До этого в МЧС сообщили о подземных толчках на территории Узбекистана.Напомним, что Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан входят в список сейсмически неспокойных областей, поэтому подземные колебания в этих странах явление нередкое. Особенно часто они будут ощущаться в весенний период.
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землетрясение
Произошло землетрясение на границе Таджикистана и Афганистана
10:15 19.03.2022 (обновлено: 14:40 19.03.2022) Подписаться на
Ученые зафиксировали в Таджикистане очередное в этом месяце землетрясение.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Подземные колебания зафиксированы в приграничной области Таджикистана и Афганистана.
По данным сейсмологов, толчки произошли в 11:22 по местному времени. Магнитуда колебаний составила 4.
Как сообщили в Центре, координаты землетрясения: 36,99 градуса северной широты; 73,14 градуса восточной долготы.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 237 км.
В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана пока не сообщали о возможных разрушениях и жертвах.
Ранее жители Таджикистана ощущали подземные толчки 12 и 14 марта.
До этого в МЧС сообщили
о подземных толчках на территории Узбекистана.
Напомним, что Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан входят в список сейсмически неспокойных областей, поэтому подземные колебания в этих странах явление нередкое. Особенно часто они будут ощущаться в весенний период.