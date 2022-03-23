https://uz.sputniknews.ru/20220323/velikiy-uchenyy-i-pravitel-mirzo-ulugbek-23519875.html

Великий ученый и правитель: Мирзо Улугбек

Великий ученый и правитель: Мирзо Улугбек

Выдающийся астроном и математик, учитель и правитель Мирзо Улугбек родился 628 лет назад в дни празднования Навруза.

2022-03-23T23:00+0500

2022-03-23T23:00+0500

2022-03-23T23:00+0500

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улугбек

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Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Тимур Улугбек Гураган родился в 1394 году в семье Шахруха, старшего сына Амира Темура, известного во всем мире как Тамерлан. Он запомнился как великий ученый – астроном, математик, намного опередивший свое время.Уже в 10-летнем возрасте Улугбек стал правителем обширной территории. С детства увлекавшийся астрономией, он создал в своей столице, Самарканде, астрономическую обсерваторию, архитектура и оснащение которой удивляли своей точностью и продуманностью.Еще при жизни Мирзо Улугбека его научные труды были известны во всем мире. Его звездный каталог "Гурганский зидж" - переводился на европейские и восточные языки, его астрономические расчеты использовали ученые многих стран.Улугбек бы не только астрономом, математиком, поэтом и историком. Он также был выдающимся просветителем. По его указанию на территории его государства строились медресе. Учебное заведение в Самарканде стало центром науки того времени, здесь работали более 200 ученых из разных регионов.Время правления Мирзо Улугбека называют вторым Ренессансом в области культуры и науки. Но продлилось оно недолго. Увлечение правителя наукой и отсутствие боевых побед настроили против него религиозное руководство. Уже в 1449 году в результате восстания он был свергнут и обезглавлен.Удивительные здания, построенные Мирзо Улугбеком – медресе и остатки обсерватории – по сей день можно увидеть в Самарканде, а его труды являются сокровищами мировой науки и культуры.Читайте также: Бабур - правитель и поэт

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