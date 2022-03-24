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Узбекистан предложил российским компаниям беспошлинный выход в ЕС
Узбекистан предложил российским компаниям беспошлинный выход в ЕС
В Узбекистане предлагают компаниям из России использовать совместно беспошлинный экспорт на рынки ЕС, который республика получила в прошлом году.
2022-03-24T16:36+0500
2022-03-24T16:36+0500
2022-03-24T16:36+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают российскому бизнесу совместно использовать доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС.По данным РИА Новости, об этом в четверг в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте заявил директор агентства по привлечению прямых инвестиций при министерстве инвестиций и внешней торговли республики Улугбек Касымходжаев.Воспользовавшись системой преференций, предприниматели двух стран смогли бы развить промышленную кооперацию и вывозить на рынки ЕС совместную продукцию, сказал он. Узбекистан с 10 апреля 2021 года получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС. По данным узбекской стороны, это позволяет республике беспошлинно экспортировать в Европу порядка 6,2 тысячи наименований товаров.Ряд западных стран ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.Европа сейчас не может обойтись без газа из России, которая обеспечивает 30-40% потребляемого природного газа в западных странах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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узбекистан, ес, экспорт, рынок
Узбекистан предложил российским компаниям беспошлинный выход в ЕС
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В Узбекистане предлагают компаниям из России использовать совместно беспошлинный экспорт на рынки ЕС, который республика получила в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают российскому бизнесу совместно использовать доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС.
По данным РИА Новости, об этом в четверг в кулуарах первого международного инвестиционного форума в Ташкенте заявил директор агентства по привлечению прямых инвестиций при министерстве инвестиций и внешней торговли республики Улугбек Касымходжаев.
"Есть компании санкционные (в России – ред.), а есть огромное количество малого и среднего бизнеса, который не под санкциями. И вот им мы предлагаем воспользоваться возможностью GSP+", — уточнил Касымходжаев.
Воспользовавшись системой преференций, предприниматели двух стран смогли бы развить промышленную кооперацию и вывозить на рынки ЕС совместную продукцию, сказал он.
Узбекистан с 10 апреля 2021 года получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС. По данным узбекской стороны, это позволяет республике беспошлинно экспортировать в Европу порядка 6,2 тысячи наименований товаров.
Ряд западных стран ввел новые санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Накануне Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла.
Европа сейчас не может обойтись без газа из России, которая обеспечивает 30-40% потребляемого природного газа в западных странах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.