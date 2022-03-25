https://uz.sputniknews.ru/20220325/kak-bashkortostan-budet-sotrudnichat-s-uzbekistanom---video-23571935.html
Как Башкортостан будет сотрудничать с Узбекистаном - видео
Как Башкортостан будет сотрудничать с Узбекистаном - видео
Башкирская делегация прибыла на Ташкентский международный инвестиционный форум с уже заранее подготовленным пакетом предложений о совместной работе, заявил вице-премьер и министр экономического развития региона Рустам Муратов.
2022-03-25T20:50+0500
2022-03-25T20:50+0500
2022-03-25T20:50+0500
экономика
башкортостан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан - это одно из самых перспективных направлений для Башкортостана. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал вице-премьер и министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов.По его словам, делегация региона прибыла на Ташкентский международный форум с "целым багажом договоренностей", которые касаются сфер сельского хозяйства, инноваций и логистики.Также договоренности касаются химической отрасли, добавил спикер. "Мы предполагаем, что инвестиции и со стороны узбекской, и с нашей не заставят себя ждать", - отметил он в комментарии Sputnik.К слову, Республика Башкортостан учитывает сотрудничество с Узбекистаном и в недавно подготовленном пакете антикризисных мер региона, который будет опубликован буквально на днях."В нем сотрудничеству с Узбекистаном уделено особое внимание - от открытия представительства до решения всех логистических цепочек. В том числе приобретение своего парка рефрижераторных вагонов для того, чтобы выстраивать железнодорожные перевозки в обход всех барьеров", - сообщил он.Представительство региона в Узбекистане может появиться уже в мае этого года.Первый Ташкентский инвестиционный форум начал свою работу 24 марта и продлится три дня. На сегодняшний день в рамках форума было подписано 36 документов на сумму около 2,5 миллиарда долларов.
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Как Башкортостан будет сотрудничать с Узбекистаном - видео
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Представительство российского региона планируют открыть в Узбекистане уже в мае этого года.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Узбекистан - это одно из самых перспективных направлений для Башкортостана. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал вице-премьер и министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов.
По его словам, делегация региона прибыла на Ташкентский международный форум с "целым багажом договоренностей", которые касаются сфер сельского хозяйства, инноваций и логистики.
"Как мы договорились, в течение недели сформируем дорожную карту", - заявил Муратов.
Также договоренности касаются химической отрасли, добавил спикер. "Мы предполагаем, что инвестиции и со стороны узбекской, и с нашей не заставят себя ждать", - отметил он в комментарии Sputnik.
К слову, Республика Башкортостан учитывает сотрудничество с Узбекистаном и в недавно подготовленном пакете антикризисных мер региона, который будет опубликован буквально на днях.
"В нем сотрудничеству с Узбекистаном уделено особое внимание - от открытия представительства до решения всех логистических цепочек. В том числе приобретение своего парка рефрижераторных вагонов для того, чтобы выстраивать железнодорожные перевозки в обход всех барьеров", - сообщил он.
Представительство региона в Узбекистане может появиться уже в мае этого года.
Первый Ташкентский инвестиционный форум начал свою работу 24 марта и продлится три дня. На сегодняшний день в рамках форума было подписано 36 документов на сумму около 2,5 миллиарда долларов.