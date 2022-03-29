https://uz.sputniknews.ru/20220329/v-uzbekistane-uvolili-desyatki-sudey-iz-za-dopuschennyx-oshibok-23623816.html

В Узбекистане уволили десятки судей из-за допущенных ошибок

В Узбекистане уволили десятки судей из-за допущенных ошибок

Еще несколько десятков судей привлекли к дисциплинарной ответственности. Все подробности — в обзоре.

2022-03-29T09:58+0500

2022-03-29T09:58+0500

2022-03-29T11:20+0500

общество

суд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Узбекистане за последние два года были освобождены от должностей 22 судей, еще 80 — привлечены к дисциплинарной ответственности.Данные привел Высший судейский совет. В 2021-м на вакантные должности было назначено 460 судей, в этом году — еще 76. Их общее количество в судебной системе Узбекистана составляет 1 292.В прошлом году власти также изучили деятельность областных и приравненных к ним судов. В результате проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 220 судей, допустивших ошибки. Досрочно освобождены от должности 19 человек.Также по четырем случаям вмешательства в правосудие были проведены служебные расследования. В отношении подозреваемых возбуждены два уголовных и два административных дела.Как повысить доверие к судам >>В 2022 году пока не было зафиксировано ни единого случая нарушения неприкосновенности судей и вмешательства в их деятельность. В Узбекистане действует национальная программа электронной рейтинговой оценки для открытой и прозрачной оценки работы судей. В результате 16 человек, набравших наивысшие рейтинговые баллы, были награждены премией "Образцовый судья". Однако были и негативные примеры: 42 судей с низким рейтингом направили на курсы по повышению квалификации.Высший судейский совет ведет постоянную работу по отбору кандидатов. В его состав входят судьи, адвокаты, представители юридической и научной общественности.Требования и механизмы отбора кандидатов постоянно усиливают: в частности, возрастной ценз повысили до 35 лет. Кроме того, теперь судей назначают или избирают сначала на 5 лет, затем 10 лет и на бессрочный период. Это, как отмечается, обеспечивает стабильность судейского корпуса и укрепляет независимость судей.Читайте также:

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