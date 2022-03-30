https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-kremle-obyasnili-uchastie-abramovicha-v-peregovorax-moskvy-i-kieva-23654458.html
В Кремле объяснили участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
В Кремле объяснили участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Накануне бизнесмен присутствовал в Стамбуле, где прошла очередная встреча между делегациями России и Украины.
2022-03-30T13:22+0500
2022-03-30T13:22+0500
2022-03-30T13:22+0500
россия
кремль
москва
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23654628_0:237:2796:1810_1920x0_80_0_0_d4e5968dc7256aebab991d33ea7bf95c.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом делегации, но при этом имеет соответствующее одобрение обеих сторон для осуществления контактов между делегациями.Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Роман Абрамович накануне присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле, где прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.Представитель Кремля опроверг сообщения об отравлении Абрамовича. Такая информация появилась накануне очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.Песков заявил, что это лишь часть информационных диверсий, которые проводятся против России.Ранее помощник российского президента Владимир Мединский рассказал об итогах переговорах, прошедших в Стамбуле.Он отметил, что Москва предложила провести переговоры лидеров обеих стран одновременно с парафированием договора главами МИД.Читайте также:
россия
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/1e/23654628_0:201:2462:2047_1920x0_80_0_0_b91ab35a4045f22adfadbd2e3936b82c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кремль, москва, киев
В Кремле объяснили участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева
Накануне бизнесмен присутствовал в Стамбуле, где прошла очередная встреча между делегациями России и Украины.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом делегации, но при этом имеет соответствующее одобрение обеих сторон для осуществления контактов между делегациями.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
Роман Абрамович накануне присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле, где прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.
"Чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно соответственно получить с двух сторон одобрение, и в случае с Абрамовичем это одобрение есть с двух сторон", — сказал Песков.
Представитель Кремля опроверг сообщения об отравлении Абрамовича. Такая информация появилась накануне очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.
Песков заявил, что это лишь часть информационных диверсий, которые проводятся против России.
Ранее помощник российского президента Владимир Мединский рассказал об итогах переговорах, прошедших в Стамбуле.
Он отметил, что Москва предложила провести переговоры лидеров обеих стран одновременно с парафированием договора главами МИД.