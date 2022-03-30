https://uz.sputniknews.ru/20220330/v-kremle-obyasnili-uchastie-abramovicha-v-peregovorax-moskvy-i-kieva-23654458.html

В Кремле объяснили участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

В Кремле объяснили участие Абрамовича в переговорах Москвы и Киева

Накануне бизнесмен присутствовал в Стамбуле, где прошла очередная встреча между делегациями России и Украины.

2022-03-30T13:22+0500

2022-03-30T13:22+0500

2022-03-30T13:22+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Российский бизнесмен Роман Абрамович не является официальным членом делегации, но при этом имеет соответствующее одобрение обеих сторон для осуществления контактов между делегациями.Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Роман Абрамович накануне присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле, где прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной.Представитель Кремля опроверг сообщения об отравлении Абрамовича. Такая информация появилась накануне очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.Песков заявил, что это лишь часть информационных диверсий, которые проводятся против России.Ранее помощник российского президента Владимир Мединский рассказал об итогах переговорах, прошедших в Стамбуле.Он отметил, что Москва предложила провести переговоры лидеров обеих стран одновременно с парафированием договора главами МИД.Читайте также:

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