https://uz.sputniknews.ru/20220331/kak-prigotovit-neobychnuyu-rozovuyu-kashu-na-zavtrak--retsept-22928657.html

Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт

Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт

С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.

2022-03-31T08:01+0500

2022-03-31T08:01+0500

2022-03-31T08:01+0500

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Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.Ингредиенты на четыре порции:Приготовление:"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.Читайте также:Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни >>Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шеф-повар, рецепт, еда