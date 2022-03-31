https://uz.sputniknews.ru/20220331/obem-xraneniya-gaza-v-gazli-uvelichat-do-10-mlrd-kubometrov-23674783.html
Объем хранения газа в “Газли” увеличат до 10 млрд. кубометров
Объем хранения газа в “Газли” увеличат до 10 млрд. кубометров
Чтобы полностью обеспечить потребителей Узбекистана природным газом, организована бесперебойная работа 58 газокомпрессорных агрегатов на 11 компрессорных станциях.
2022-03-31T12:03+0500
2022-03-31T12:03+0500
2022-03-31T12:03+0500
общество
газ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В Узбекистане идет масштабная модернизация газовых сетей. Об этом сообщили на пресс-конференции в АИМК представители АО "Узтрансгаз".В частности, АО "Узтрансгаз" реализует два инвестиционных проекта на сумму $1043,3 млн. В рамках этих проектов объем хранения активного природного газа в подземном газохранилище “Газли” увеличат до 10 млрд. кубометров.В рамках намеченных проектов по реализации I этапа программы "Модернизация и повышение эффективности магистральной газотранспортной системы Республики на 2021-2022 годы":Модернизация и реконструкция инфраструктуры газотранспортной системы позволит принимать дополнительные объемы природного газа в северной части газотранспортной системы, чтобы затем транспортировать его в центральные и восточные регионы республики.Это обеспечит надежное газоснабжение Джизакской, Сырдарьинской областей, Ташкентского региона и Ферганской долины. На эти регионы приходится около 50% от общего объема потребления газа в республике.Одним из направлений, где в настоящее время ведутся масштабные строительные работы, является магистральный газопровод "Газли-Когон". Четвертая нитка позволит доставлять дополнительно 25 миллионов кубометров природного газа в сутки из северной части страны в юго-восточную.Чтобы полностью обеспечить потребителей Узбекистана природным газом, организована бесперебойная работа 58 газокомпрессорных агрегатов на 11 компрессорных станциях. 66 измерительных комплексов прошли метрологическую аттестацию, 314 электронных счётчиков газа прошли очередной государственный сравнительный осмотр.Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год.Одним из основных партнеров компании является Россия. В декабре "Узбекнефтегаз" представил крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорацией в том числе.Читайте также: Как Башкортостан будет сотрудничать с Узбекистаном - видео
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газ, узбекистан
Объем хранения газа в “Газли” увеличат до 10 млрд. кубометров
Чтобы полностью обеспечить потребителей Узбекистана природным газом, организована бесперебойная работа 58 газокомпрессорных агрегатов на 11 компрессорных станциях.
ТАШКЕНТ, 31 мар – Sputnik. В Узбекистане идет масштабная модернизация газовых сетей. Об этом сообщили на пресс-конференции в АИМК представители АО "Узтрансгаз".
В частности, АО "Узтрансгаз" реализует два инвестиционных проекта на сумму $1043,3 млн. В рамках этих проектов объем хранения активного природного газа в подземном газохранилище “Газли” увеличат до 10 млрд. кубометров.
В рамках намеченных проектов по реализации I этапа программы "Модернизация и повышение эффективности магистральной газотранспортной системы Республики на 2021-2022 годы":
реконструировали II сеть магистрального газопровода “Бухара-Урал” (56 км) и I сеть магистрального газопровода “Газли-Нукус” (43 км);
на магистральном газопроводе "Газли-Когон" завершили реконструкцию IV сети.
Модернизация и реконструкция инфраструктуры газотранспортной системы позволит принимать дополнительные объемы природного газа в северной части газотранспортной системы, чтобы затем транспортировать его в центральные и восточные регионы республики.
Это обеспечит надежное газоснабжение Джизакской, Сырдарьинской областей, Ташкентского региона и Ферганской долины. На эти регионы приходится около 50% от общего объема потребления газа в республике.
Одним из направлений, где в настоящее время ведутся масштабные строительные работы, является магистральный газопровод "Газли-Когон". Четвертая нитка позволит доставлять дополнительно 25 миллионов кубометров природного газа в сутки из северной части страны в юго-восточную.
Чтобы полностью обеспечить потребителей Узбекистана природным газом, организована бесперебойная работа 58 газокомпрессорных агрегатов на 11 компрессорных станциях. 66 измерительных комплексов прошли метрологическую аттестацию, 314 электронных счётчиков газа прошли очередной государственный сравнительный осмотр.
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год.
Одним из основных партнеров компании является Россия. В декабре "Узбекнефтегаз" представил
крупные проекты в Москве — по расширению Бухарского нефтеперерабатывающего завода и Шуртанского газохимического комплекса.
Делегация Узбекистана во главе с председателем правления "Узбекнефтегаза" в октябре также приняла участие в Петербургском международном газовом форуме.
Узбекская сторона обсудила новые проекты и горизонты сотрудничества с производителями оборудования и техники для газовой промышленности — "Газпромом", Объединенной металлургической компанией, Трубной металлургической компанией и Объединенной двигателестроительной корпорацией в том числе.