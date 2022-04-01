https://uz.sputniknews.ru/20220401/dom-mody-ralph-lauren-predstavil-novuyu-vesennyuyu-kollektsiyu-iz-ikata-23718168.html

Дом моды "Ralph Lauren" представил новую весеннюю коллекцию из иката

Дом моды "Ralph Lauren" представил новую весеннюю коллекцию из иката

Новая весенняя коллекция на 2022 год всемирно известного дома моды "Ralph Lauren" вдохновлена и создана из иката с изображением узбекских национальных узоров.

2022-04-01T23:00+0500

2022-04-01T23:00+0500

2022-04-01T23:00+0500

это интересно

мода

икат

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Американские дизайнеры отмечают, что созданные вручную уникальные принты иката являются отличительным мотивом нового сезона и представляют смелый взгляд на весну."Ralph Lauren" - бренд одежды, аксессуаров, парфюмерии, мебели и других товаров для дома премиум-класса, основанный дизайнером Ральф Лорен в 1967 году.Узбекские национальные принты и ткани, такие как икат, хан-атлас и адрас уже долгое время являются источником вдохновения для известных кутюрье, дизайнеров и художников по всему миру.Например, в 2018 году две крупные текстильные выставки прошли в Галерее искусства Фрир и Музее текстиля в Университете Джорджа Вашингтона. Предметом выставки являлся именно икат из Центральной Азии.Посетители выставки, в частности из фэшн-индустрии, восхищались красотой и ручной работой иката. Также гости выставки отметили, что одежда из данной ткани позволяет создавать уникальные современные образы, которые одновременно элегантны и неотразимы.Читайте также:Сердцем на Восток: звезды из России, вышедшие в свет в узбекских нарядахКоллекционер: иностранцы даже женились на узбечках ради покупки иката

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мода, икат