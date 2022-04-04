https://uz.sputniknews.ru/20220404/esli-ot-pogody-bolit-golova-kak-borotsya-s-meteozavisimostyu-23771103.html
Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью
Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью
Погода меняется - и у вас снова болит голова, поднимается давление, упадок сил? Почему возникает метеозависимость и как с ней справиться - в нашем материале.
2022-04-04T23:00+0500
2022-04-04T23:00+0500
2022-04-04T23:00+0500
это интересно
погода
болезнь
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Часто при смене погоды у людей возникают мигрени, обостряются хронические заболевания. Почему возникает метеозависимость, кто к этому склонен и как избежать неприятных последствий в интервью РИА Новости рассказала доцент кафедры терапии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Семененко .Одни ученые считают, что это реакция вегетативной нервной системы, другие указывают на дефицит различных химических медиаторов в организме, гормонов, таких как серотонин (определяет настроение) и мелатонин (регулирует сон).Виновата не смена температуры, а целый комплекс факторов - перепад атмосферного давления, температуры, влажности."Тогда организм перестраивается, включается вегетативная нервная система, гормоны-медиаторы. Эффект разный: у одних скачет давление, возникает спазм сосудов, отсюда головные боли. У других — отек суставов", — отмечает врач.Многие ученые пытаются найти связь между погодой и болезнями, но результаты не так однозначны. К примеру, в США исследователи анализировали миллионы обращений пожилых людей по поводу ревматоидных болей, но с дождливой погодой взаимосвязи так и не нашли. Еще одна важная причина метеозависимости - психосоматика или самовнушение. . "Человек себя настраивает: раз погода меняется, значит, у меня заболит голова. С этим бороться очень трудно. Тут нужен скорее психолог", — констатирует врач.К такому же выводу пришли и ученые из Японии, проанализировав 16 тысяч случаев метеозависимости. Жалобы пациентов соответствовали уже существующим диагнозам, но больные были склонны преувеличивать недомогание, недооценивать свои возможности, поддаваться панике. Следовательно, для борьбы с метеозависимостью нужен целый комплекс физиологических процедур и психологической помощи, заключили исследователи.Читайте также: Терапевт рассказал почему люди болеют ранней весной
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, болезнь
Если от погоды болит голова: как бороться с метеозависимостью
Погода меняется - и у вас снова болит голова, поднимается давление, упадок сил? Почему возникает метеозависимость и как с ней справиться - в нашем материале.
Часто при смене погоды у людей возникают мигрени, обостряются хронические заболевания. Почему возникает метеозависимость, кто к этому склонен и как избежать неприятных последствий в интервью РИА Новости рассказала доцент кафедры терапии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Наталья Семененко .
"Это метеозависимость, метеочувствительность. Еще используют термин "метеопатия". Этим давно занимаются, но как самостоятельную болезнь не рассматривают", — рассказывает эксперт.
Одни ученые считают, что это реакция вегетативной нервной системы, другие указывают на дефицит различных химических медиаторов в организме, гормонов, таких как серотонин (определяет настроение) и мелатонин (регулирует сон).
"Видимо, действуют оба механизма. Организм подстраивается под окружающую среду, вегетативная нервная система меняет частоту сердечных сокращений, дыхания. Для этого синтезируются определенные химические вещества. Сосуды расширяются или, наоборот, сужаются, соответственно меняется давление", — объясняет врач.
Виновата не смена температуры, а целый комплекс факторов - перепад атмосферного давления, температуры, влажности.
"Тогда организм перестраивается, включается вегетативная нервная система, гормоны-медиаторы. Эффект разный: у одних скачет давление, возникает спазм сосудов, отсюда головные боли. У других — отек суставов", — отмечает врач.
Многие ученые пытаются найти связь между погодой и болезнями, но результаты не так однозначны. К примеру, в США исследователи анализировали миллионы обращений пожилых людей по поводу ревматоидных болей, но с дождливой погодой взаимосвязи так и не нашли.
"На резкое изменение погоды организм отреагирует просто оттого, что пытается адаптироваться, особенно если пациент чем-то хронически болен", — рассуждает доктор Семененко.
Еще одна важная причина метеозависимости - психосоматика или самовнушение. . "Человек себя настраивает: раз погода меняется, значит, у меня заболит голова. С этим бороться очень трудно. Тут нужен скорее психолог", — констатирует врач.
К такому же выводу пришли и ученые из Японии, проанализировав 16 тысяч случаев метеозависимости. Жалобы пациентов соответствовали уже существующим диагнозам, но больные были склонны преувеличивать недомогание, недооценивать свои возможности, поддаваться панике. Следовательно, для борьбы с метеозависимостью нужен целый комплекс физиологических процедур и психологической помощи, заключили исследователи.