https://uz.sputniknews.ru/20220404/v-tashkente-proydet-soveschanie-glav-ministerstv-stran-shos-23751273.html

В Ташкенте пройдет совещание глав министерств стран ШОС

В Ташкенте пройдет совещание глав министерств стран ШОС

Мероприятие запланировано в рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации в 2021-2022 годах.

2022-04-04T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. В Ташкенте пройдет Совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана.Встреча состоится 8 апреля текущего года. Как сообщают в Мининноваций, стороны обсудят перспективы научно-технического сотрудничества государств-членов ШОС до 2025 года. В частности, речь пойдет о развитии искусственного интеллекта в пространстве ШОС, причем инициатором данной темы выступил Узбекистан, отмечают в Мининноваций.Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС проводятся с 2010 года.Напомним, в 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан.Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.

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