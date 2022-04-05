https://uz.sputniknews.ru/20220405/biznes-dlya-vsex--kak-proxodyat-yarmarki-dlya-predprinimateley-s-ovz-23789906.html

Бизнес для всех – как проходят ярмарки для предпринимателей с ОВЗ

Бизнес для всех – как проходят ярмарки для предпринимателей с ОВЗ

Продукция ремесленников с ограниченными возможностями пользуется у туристов большим спросом. Но кто и как помогает им ее реализовывать? И с какими сложностями... 05.04.2022, Sputnik Узбекистан

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видео

ремесленники

выставка

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В ташкентском парке "Навруз" каждые выходные будут проходить специальные выставки-ярмарки, участниками которых станут предпринимателями с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в Ассоциации социального туризма.Несколько недель назад при Ассоциации открылся Центр по поддержке предпринимателей с ОВЗ. Проект поддержало Министерство туризма и культурного наследия. Дело в том, что среди иностранных туристов большой популярностью пользуются узбекские изделия ручной работы. А многие предприниматели с ограниченными возможностями – это как раз ремесленники.Напрашивается вывод: ремесленникам с проблемами здоровья сложнее реализовать свою продукцию на рынке. Эту задачу и намерен решить Центр по поддержке предпринимателей.Как рассказала председатель Ассоциации социального туризма Мохира Султанова, хотя центр открылся в дни празднования Навруза, он уже стал сотрудничать с 20 мастерами-надомниками. В их числе – в основном женщины с проблемами слуха и опорно-двигательной системы.Какую пользу приносит предпринимателям с ОВЗ формат специальных торговых площадок, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказали участницы первой ярмарки, состоявшейся 2 апреля.Салима Ирматова – мастер из Ангрена. Она с детства передвигается в инвалидном кресле. Вот уже двадцать лет Салима вяжет палантины, перчатки и носки из ангоры.За один день мастер может связать один палантин. Салима признается, что хотела бы чаще принимать участие в подобных мероприятиях, чтобы больше людей узнало о ее бренде.Еще одна мастер - Наргиза Кодирова из Ташкента. У нее врождённая болезнь опорно-двигательной системы. Из мельхиора и полудрагоценных камней Наргиза делает национальные ювелирные украшения. Своими силами она продает их в родной махалле.По словам Мохиры Султановой, люди с ограниченными возможностями не хотят быть иждивенцами. Для них важно зарабатывать своим трудом и помогать семье, а еще, конечно, чувствовать себя полезными обществу. И таких желающих становится все больше. Поэтому в центре будут проходить бесплатные мастер-классы и обучение для людей с ОВЗ, желающих обучиться чему-то новому.Она также добавила, что многие ремесленники стесняются выходить в свет и заявлять о себе. Поэтому им нужно чаще общаться с людьми и рассказывать о своей работе. В этом им и помогут выставки-ярмарки: наверняка, вдохновившись примером ремесленников, уже участвующих в мероприятии, кто-то захочет тоже предложить свою продукцию в парке Навруз.

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2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

ремесленники, выставка, видео