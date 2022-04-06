https://uz.sputniknews.ru/20220406/uzbekskie-avialinii-snimut-serial-o-jizni-v-nebe-i-na-zemle-23808086.html
"Узбекские авиалинии" снимут сериал о жизни в небе и на земле
"Узбекские авиалинии" снимут сериал о жизни в небе и на земле
Для участия в съемках объявили кастинг среди талантливых молодых людей.
2022-04-06T13:47+0500
2022-04-06T13:47+0500
2022-04-06T13:47+0500
культура
авиакомпания uzbekistan airways
сериал
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ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Государственный авиаперевозчик Узбекистана снимет мини-сериал о жизни сотрудников в небе и на земле. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airways".Компания объявила кастинг среди талантливых молодых людей. Финалисты конкурсного отбора станут героями сериала.Для участия в кастинге нужно до 15 апреля зарегистрироваться по ссылке в Telegram-канале компании.Накануне вышел тизер фильма "Подарок пэри", снятый в Хиве российскими и узбекистанскими кинематографистами. В фильме снялись звезды сериалов "Бригада" и "Сваты" Фархад Махмудов и Николай Добрынин. Картина может выйти в широкий прокат уже в начале осени.Читайте также:Что даст узбекскому кино сотрудничество с "Мосфильмом" — Шахназаров
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, сериал
"Узбекские авиалинии" снимут сериал о жизни в небе и на земле
Для участия в съемках объявили кастинг среди талантливых молодых людей.
ТАШКЕНТ, 6 апр – Sputnik. Государственный авиаперевозчик Узбекистана снимет мини-сериал о жизни сотрудников в небе и на земле. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airways".
Компания объявила кастинг среди талантливых молодых людей. Финалисты конкурсного отбора станут героями сериала.
"Это кастинг, по итогам которого мы будем снимать свой мини сериал о жизни в самолете и аэропорту пассажиров и персонала, интересные моменты, комические сцены", рассказала в интервью Sputnik Узбекистан пресс-секретарь компании Камола Икрамова.
Для участия в кастинге нужно до 15 апреля зарегистрироваться по ссылке в Telegram-канале компании.
Накануне вышел тизер
фильма "Подарок пэри", снятый в Хиве российскими и узбекистанскими кинематографистами. В фильме снялись звезды сериалов "Бригада" и "Сваты" Фархад Махмудов и Николай Добрынин. Картина может выйти в широкий прокат уже в начале осени.