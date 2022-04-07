https://uz.sputniknews.ru/20220407/eksport-uzbekistanskix-kovrov--10-stran-za-2-mesyatsa-23830950.html

Экспорт узбекистанских ковров – 10 стран за 2 месяца

Экспорт узбекистанских ковров – 10 стран за 2 месяца

За текущий год Узбекистан экспортировал ковры в 10 стран, по объему экспорта лидирует Кыргызстан.

2022-04-07T13:40+0500

2022-04-07T13:40+0500

2022-04-07T13:40+0500

культура

экспорт

ковер

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. За первые месяцы 2022 года Узбекистан экспортировал ковры на общую сумму $4,2 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Лидером по объему экспорта узбекистанских ковров за два месяца стал Кыргызстан. Туда были экспортированы ковры на сумму $2,3 млн. За ним расположился Азербайджан с суммой $744 тыс.Третье место занимает Россия с $470 тыс. Далее идет Афганистан с $254 тыс, Казахстан с $141 тыс. и США с $128 тыс. Объем экспорта в Таджикистан в январе-феврале этого года составил $40 тыс.В прошлом году Узбекистан экспортировал ковры в 18 стран мира. Общая сумма экспорта составила $42 млн. Лидирующую позицию по объему экспортированных ковров и в прошлом году занял Кыргызстан.Напомним: с июля 2021 года в Узбекистане внедряются меры по поддержке переработки шелка и шерсти. Предпринимателям, производящим и перерабатывающим шелк и шерсть, а также изготавливающим ткани и ковры, выделяются ссуды, налоговые льготы и субсидии на приобретение оборудования. По прогнозам, это должно увеличить объем производства и экспорта ковров ручной работы.

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экспорт, ковер