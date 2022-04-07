https://uz.sputniknews.ru/20220407/zatiruxa---neizmenno-vkusnyy-sup-po-starinnomu-retseptu-23820285.html

"Затируха" - неизменно вкусный суп по старинному рецепту

"Затируха" - неизменно вкусный суп по старинному рецепту

Быстрые и ленивые "клецки" в наваристом бульоне с ароматными травами – отличное блюдо на ужин. Суп "затируху" по старинному рецепту полюбят и хозяйки за простоту, и все члены семьи – за отменный вкус и аромат.

2022-04-07T07:00+0500

2022-04-07T07:00+0500

2022-04-07T07:00+0500

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рецепт

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Горячую, ароматную "затируху" исстари готовили в печи. Но и в обычной кастрюле суп получается отменным. "Затируха" - это что-то похожее на мелкие клецки в наваристом бульоне с травами и кореньями. Она прекрасно согревает в холодный день, насыщает, а еще – помогает справиться с похмельем.Ингредиенты:Приготовление:Сварите куриное мясо. Выньте его из бульона, порвите или мелко порежьте.Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке или мелко порубите. Обжарьте куриное мясо, лук, морковь и томатную пасту. Добавьте зажарку в кипящий бульон. Туда же положите порезанную кубиками картошку.В плоскую тарелку разбейте два яйца, посолите и слегка взбейте, в другую высыпьте муку. Окунайте ладони в яйца, затем – в муку. Трите ладони друг об друга, пока с них не "скатается" все получившееся тесто. Повторите, пока не закончатся яйца. Получившуюся "затируху" просейте через мелкое сито от лишней муки.Когда картофель почти сварится, добавьте в бульон лавровый лист, всыпьте "затируху", проварите 2 минуты. Затем разбейте 1 яйцо, слегка взбейте его и тонкой струйкой вливайте в кипящий бульон, постоянно помешивая. Дайте закипеть и выключите огонь. Всыпьте в готовый суп мелко порезанную зелень, накройте крышкой и дайте несколько минут настояться.Приятного аппетита!Читайте также: Что приготовить на завтрак: банановый хлеб

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