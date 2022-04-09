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https://uz.sputniknews.ru/20220409/23876064.html
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети
Откровенный геноцид жителей Донбасса продолжается более восьми лет. Жертвами "невидимой" для Запада войны стали тысячи мирных жителей. Весь ужас, с которым приходится жить людям в ДНР и ЛНР - в фотохронике Sputnik.
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фото, днр, лнр, донбасс

Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети

22:00 09.04.2022
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Откровенный геноцид жителей Донбасса продолжается более восьми лет. Жертвами "невидимой" для Запада войны стали тысячи мирных жителей. Весь ужас, с которым приходится жить людям в ДНР и ЛНР - в фотохронике Sputnik.
© Foto : White Book of Novorossiya"Горловская мадонна" - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
Горловская мадонна - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
"Горловская мадонна" - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
© Foto : White Book of NovorossiyaКонец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Foto : White Book of Novorossiya08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
© Foto : White Book of NovorossiyaОбстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкТело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Последствия артиллерийского обстрела микрорайона Артема в Славянске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Тело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкЖительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкПоследствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, чей дом горит в результате попадания снаряда.
Соседи помогают женщине, чей дом горит в результате попадания снаряда в Славянске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, чей дом горит в результате попадания снаряда.
© Foto : White Book of Novorossiya27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину.
27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину.
© Foto : White Book of Novorossiya14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкОтпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Отпевание погибших во дворе жилого дома в Славянске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте - Sputnik Узбекистан
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© Foto : White Book of Novorossiya
02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкЖертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка.
Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка в Славянске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
Последствия артиллерийского обстрела микрорайона Артема в Славянске - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Andrey Stenin
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Семья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины - Sputnik Узбекистан
15/16
© Foto : White Book of Novorossiya
02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Foto : White Book of Novorossiya05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника - Sputnik Узбекистан
16/16
© Foto : White Book of Novorossiya
05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
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