Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети

© Foto : White Book of Novorossiya"Горловская мадонна" - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
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© Foto : White Book of Novorossiya
"Горловская мадонна" - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.
© Foto : White Book of NovorossiyaКонец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
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© Foto : White Book of Novorossiya
Конец июля 2014 года, пос. Юбилейный, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Foto : White Book of Novorossiya08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
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© Foto : White Book of Novorossiya
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
© Foto : White Book of NovorossiyaОбстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
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© Foto : White Book of Novorossiya
Обстрел дома престарелых в Луганске 28 июля 2014 года.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкТело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
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Тело погибшей в своей квартире женщины. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
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© Foto : White Book of Novorossiya
13 – 15.07.2014 года, г. Луганск. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкЖительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
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Жительница поселка Голубовка в своем доме после артобстрела.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкПоследствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, чей дом горит в результате попадания снаряда.
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Последствия артобстрела Славянска украинскими военными. Соседи помогают женщине, чей дом горит в результате попадания снаряда.
© Foto : White Book of Novorossiya27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину.
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© Foto : White Book of Novorossiya
27.01.2015 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, четырехлетний Саша убит осколком в спину.
© Foto : White Book of Novorossiya14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
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© Foto : White Book of Novorossiya
14.08.2014 года, район пересечения ул. Артёма и ул. 25–летия РККА, г. Донецк. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкОтпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
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Отпевание погибших во дворе жилого дома. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
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© Foto : White Book of Novorossiya
02.01.2015 года, г. Шахтерск. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, маленький Ваня Воронов лишился правой руки и обеих ног. Его младший брат Тимофей, а также его отец – погибли на месте.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкЖертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка.
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Жертвы среди мирного населения после артобстрела поселка Голубовка.
© Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
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Семья во дворе жилого дома, в котором были разрушены многие квартиры. Последствия артиллерийского обстрела украинскими военными микрорайона Артема в Славянске.
© Foto : White Book of Novorossiya02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
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© Foto : White Book of Novorossiya
02.09.2014 года, г. Енакиево. Жертвы среди мирного населения, в результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины.
© Foto : White Book of Novorossiya05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.
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© Foto : White Book of Novorossiya
05.11.2014 года, г. Донецк. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, на стадионе школы № 63 было убито два школьника.