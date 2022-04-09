Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, дети

© Foto : White Book of Novorossiya "Горловская мадонна" - юная Кристина Жук и еще 10-месячная дочка Кира стала одной из многочисленных жертв 27 июля 2014 года. В этот день улицы Горловки были обстреляны вооруженными формированиями Украины из установок "Град". В этот день, названный позже "Донецким кровавым воскресеньем", погибло четверо детей. Среди них была и малышка Кира. Кира погибла на руках у мамы, которая бежала, спасаясь от солдат ВСУ.