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https://uz.sputniknews.ru/20220410/kak-izbejat-ofisnyx-bolezney-22833703.html
Как избежать "офисных" болезней
Как избежать "офисных" болезней
Врач рассказала о простых правилах, которые помогут офисным работникам, ведущим малоподвижный образ жизни, быть здоровыми и чувствовать себя хорошо.
2022-04-10T22:00+0500
2022-04-10T18:04+0500
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врач
болезнь
офис
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Вечные перекусы на бегу, злоупотребление мучным, сладким, сидячая работа, стрессы, отсутствие нормального отдыха могут значительно ухудшить самочувствие и здоровье в целом. В первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата, таким мнением поделилась в интервью радио Sputnik врач-терапевт Галина Родченкова.Если человек продолжительное время проводит в сидячем положении, то у него страдает, как правило, шейный отдел позвоночника. Появляются боли в правой, а у левшей – в левой руке, а также сильные боли в спине, отметила терапевт.По словам врача, чаще всего работники офисов страдают варикозной болезнью, гипертонией и геморроем. Более того, неправильное питание на работе, недостаток отдыха приводят к набору лишнего веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом.Вследствие долгого сидения за компьютером также начинаются проблемы со зрением.Врач посоветовала соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать "офисных" патологий."Правила простые, но, увы, чаще всего люди ими пренебрегают. Для глаз надо периодически использовать упражнения. Необходимо следить за рационом питания, избегать популярных "забегаловок". Чтобы не было варикоза и геморроя, надо взять за правило делать перерывы каждые полчаса. Это может быть небольшая гимнастика, короткая прогулка. Можно подниматься на этажи не на лифте, а по лестнице. Лучше избегать сверхурочной работы", – порекомендовала Галина Родченкова.Если проблемы со здоровьем уже начались, немедленно следует обратиться к врачу, добавила она.Читайте также:Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продуктыКогда опасно делать утреннюю зарядку
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врач, болезнь, офис

Как избежать "офисных" болезней

22:00 10.04.2022
© Unsplash / Tyler Franta Работа за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2022
© Unsplash / Tyler Franta
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Врач рассказала о простых правилах, которые помогут офисным работникам, ведущим малоподвижный образ жизни, быть здоровыми и чувствовать себя хорошо.
Вечные перекусы на бегу, злоупотребление мучным, сладким, сидячая работа, стрессы, отсутствие нормального отдыха могут значительно ухудшить самочувствие и здоровье в целом. В первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата, таким мнением поделилась в интервью радио Sputnik врач-терапевт Галина Родченкова.
Если человек продолжительное время проводит в сидячем положении, то у него страдает, как правило, шейный отдел позвоночника. Появляются боли в правой, а у левшей – в левой руке, а также сильные боли в спине, отметила терапевт.
По словам врача, чаще всего работники офисов страдают варикозной болезнью, гипертонией и геморроем. Более того, неправильное питание на работе, недостаток отдыха приводят к набору лишнего веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Вследствие долгого сидения за компьютером также начинаются проблемы со зрением.
Врач посоветовала соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать "офисных" патологий.
"Правила простые, но, увы, чаще всего люди ими пренебрегают. Для глаз надо периодически использовать упражнения. Необходимо следить за рационом питания, избегать популярных "забегаловок". Чтобы не было варикоза и геморроя, надо взять за правило делать перерывы каждые полчаса. Это может быть небольшая гимнастика, короткая прогулка. Можно подниматься на этажи не на лифте, а по лестнице. Лучше избегать сверхурочной работы", – порекомендовала Галина Родченкова.
Если проблемы со здоровьем уже начались, немедленно следует обратиться к врачу, добавила она.
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