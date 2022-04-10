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Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта
Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами - этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
2022-04-10T23:00+0500
2022-04-10T18:02+0500
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торт
рецепт
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Тройное шоколадное удовольствие — идеальный торт в День защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.Ингредиенты:Для крема:Для украшения:ПриготовлениеПросейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажьте торт снаружи шоколадным кремом.Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни
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торт, рецепт

Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта

23:00 10.04.2022
© Pixabay/ Lolameкофе-напиток-чашка-шоколад-еда
кофе-напиток-чашка-шоколад-еда - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2022
© Pixabay/ Lolame
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Какой мужчина не любит шоколад? Воздушный темный бисквит с нежным кремом-какао и шоколадными волнами — этот торт станет настоящим украшением праздничного стола.
Тройное шоколадное удовольствие — идеальный торт в День защитника Отечества. В зависимости от предпочтений, можно взять молочный или черный шоколад, добавить побольше или поменьше сахара.

Ингредиенты:

мука — 275 г;
какао — 2 ст. л.;
сода — 1,5 ч. л.;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
мёд — 3 ст. л.;
сахар — 215 г;
яйца — 3 шт.;
подсолнечное масло — 225 мл;
молоко — 225 мл.
Для крема:
шоколад — 450 г;
масло сливочное — 200 г.
Для украшения:
по 50 г белого и молочного шоколада.

Приготовление

Просейте муку, какао, соду и разрыхлитель, добавьте сахар и тщательно перемешайте. Добавьте к сухим ингредиентам мед, яйца, масло и молоко. Перемешайте до однородности, перелейте в две выстеленные пергаментом формы и выпекайте при 160 градусах около 35 минут.
Дайте бисквиту остыть, разрежьте каждый корж на две части.
Растопите шоколад на водяной бане, добавьте сливочное масло и тщательно перемешайте. Прослоите коржи и обмажьте торт снаружи шоколадным кремом.
Для украшения растопите белый и молочный шоколад, намажьте на полоски фольги толстым слоем и уложите их на стаканы или рулоны фольги красивыми волнами. Когда шоколад остынет, аккуратно снимите с него фольгу, разделите волны на части и украсьте торт.
Читайте также: Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни
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