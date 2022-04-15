https://uz.sputniknews.ru/20220415/goskomstat-nazval-samyy-vostrebovannyy-avtomobil-sredi-uzbekistantsev-24002400.html

Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев

Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев

Выяснилось, какие машины наиболее популярны у жителей республики.

2022-04-15T16:21+0500

2022-04-15T16:21+0500

2022-04-15T16:21+0500

общество

автомобили

госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал список самых востребованных автомобилей за 2021 год у жителей Узбекистана.На данным момент в республике насчитывается 2 409 749 автомобилей. Население страны равно чуть более 35 миллионов человек. Самыми популярными авто у жителей Узбекистана считаются "Нексий", "Дамас", "Ласетти/Джентра", "Кобальт", "Матиз", и "Спарк".Комитет по статистике опубликовал данные по количеству автомобилей, находящихся в собственности у узбекистанцев:До этого центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) заявил, что за прошедший месяц в Узбекистане была зарегистрирована продажа 112,1 тыс. автомобилей, что на 102% больше по сравнению с мартом 2021 года.Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" намерен расширить производство автомобилей Lada на заводе в Джизакской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Читайте также:Автомобилистов ожидают проверки на дорогах

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автомобили, госкомстат, узбекистан