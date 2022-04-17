из Казахстана

Из Казахстана в Узбекистан можно добраться с помощью авиарейсов Uzbekistan Airways, Air Astana и Scat. Среднее время перелета — 2 часа.



Из Казахстана в Узбекистан можно приехать еще и на автобусе. Узбекистан и Казахстан с 16 марта 2022 года возобновили автобусные рейсы. Они свяжут Ташкент с Нур-Султаном, Алматы, Кызылордой, Туркестаном и Иргели. Два рейса будут перевозить пассажиров из Чирчика в Шымкент и Алматы.



