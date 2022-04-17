https://uz.sputniknews.ru/20220417/nastoyaschee-leto-prognoz-pogody-na-17-aprelya-24023291.html

Настоящее лето: прогноз погоды на 17 апреля

Настоящее лето: прогноз погоды на 17 апреля

По прогнозу Узгидромета, дождь в воскресенье пройдет лишь в двух регионах страны.

2022-04-17T10:28+0500

2022-04-17T10:28+0500

2022-04-17T10:28+0500

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В воскресенье 17 апреля в Узбекистане будет жаркая и солнечная погода, дождь с грозой возможен лишь в Каракалпакстане и Хорезсмской области, сообщает пресс-служба Узгидромета в своем Telegram-канале.Температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов. Ветер на большей территории страны ожидается 7-12 м/с, лишь по северу и в пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с с пыльным поземком.В Ташкенте осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 31-33 градусов.В горных районах также без осадков, температура воздуха поднимется до 20-25 градусов.Ранее Узгидромет предупреждал о выносе горячего воздуха их Туркестана, благодаря которому температура воздуха на территории республики превысит климатическую норму на 6-8 градусов.Читайте также: Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны

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