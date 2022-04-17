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Настоящее лето: прогноз погоды на 17 апреля
Настоящее лето: прогноз погоды на 17 апреля
По прогнозу Узгидромета, дождь в воскресенье пройдет лишь в двух регионах страны.
2022-04-17T10:28+0500
2022-04-17T10:28+0500
общество
погода
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В воскресенье 17 апреля в Узбекистане будет жаркая и солнечная погода, дождь с грозой возможен лишь в Каракалпакстане и Хорезсмской области, сообщает пресс-служба Узгидромета в своем Telegram-канале.Температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов. Ветер на большей территории страны ожидается 7-12 м/с, лишь по северу и в пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с с пыльным поземком.В Ташкенте осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 31-33 градусов.В горных районах также без осадков, температура воздуха поднимется до 20-25 градусов.Ранее Узгидромет предупреждал о выносе горячего воздуха их Туркестана, благодаря которому температура воздуха на территории республики превысит климатическую норму на 6-8 градусов.Читайте также: Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны
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погода, прогноз погоды

Настоящее лето: прогноз погоды на 17 апреля

10:28 17.04.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей
Фонтан на площади Мустакиллик - островок рая и радости для детей и их родителей - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По прогнозу Узгидромета, дождь в воскресенье пройдет лишь в двух регионах страны.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В воскресенье 17 апреля в Узбекистане будет жаркая и солнечная погода, дождь с грозой возможен лишь в Каракалпакстане и Хорезсмской области, сообщает пресс-служба Узгидромета в своем Telegram-канале.
Температура воздуха будет в пределах 30-35 градусов. Ветер на большей территории страны ожидается 7-12 м/с, лишь по северу и в пустынной зоне возможно усиление до 17-22 м/с с пыльным поземком.
В Ташкенте осадков не ожидается, воздух днем прогреется до 31-33 градусов.
В горных районах также без осадков, температура воздуха поднимется до 20-25 градусов.
Ранее Узгидромет предупреждал о выносе горячего воздуха их Туркестана, благодаря которому температура воздуха на территории республики превысит климатическую норму на 6-8 градусов.
Читайте также: Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны
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