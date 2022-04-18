https://uz.sputniknews.ru/20220418/24057959.html

Что такое ночь Предопределения в Рамадан

Что такое ночь Предопределения в Рамадан

Ляйлят-аль-Кадр или ночь Могущества и Предопределения – самая важная ночь в году для каждого мусульманина. На какое число она приходится в 2022 году и какие обычаи и приметы с ней связаны - в материале Sputnik.

2022-04-18T23:00+0500

2022-04-18T23:00+0500

2022-04-18T23:00+0500

это интересно

священный месяц рамадан

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В Коране сказано, что ночь Ляйлят-аль-Кадр лучше, чем тысяча месяцев, в которых ее нет. Эта ночь - самая важная в году для каждого мусульманина. Какого числа верующие будут отмечать ночь Предопределения в 2022 году, какие обычаи и приметы с ней связаны, рассказывают наши коллеги из Sputnik Грузия.Какого числа ночь ПредопределенияТочное время наступления Ляйлят-аль-Кадр никто не знает. Согласно Корану, ночь Предопределения приходится на одну из десяти последних ночей месяца Рамадан.По словам пророка Мухаммеда, ночь Предопределения может наступить в любое нечетное число, начиная с 21-й и заканчивая 29-й ночью Рамадана. В 2022-м священный месяц поста в большинстве мусульманских стран начался 1 апреля с закатом солнца и завершится 1 мая вечером.Некоторые источники указывают, что Ляйлят-аль-Кадр приходится на 27 число месяца Рамадан, то есть в 2022-м на ночь с 27 на 28 апреля. Подтверждением тому они приводят хадис, в котором сказано следующее: "Ночь Предопределения – ночь двадцать седьмого дня".Исламские ученые считают, что мудрость отсутствия точной даты наступления ночи аль-Кадр заключается в том, чтобы правоверные молились усердно Всевышнему все последние десять ночей Рамадана, а не полагались только на эту ночь.Ночь Предопределения можно узнать по следующим признакам – в ночь аль-Кадр стоит безоблачная погода, не бывает ни особо холодно, ни жарко. Всю ночь до рассвета не падают звезды и метеоры, и Луна светит ясно.Ночь аль-Кадр имеет свой необычный блеск, сияние, а наутро Солнце восходит как полная Луна – без ослепляющих лучей, с нежным светом. Мусульмане считают, что Аллах в этот день запрещает нечистой силе подниматься вместе с Солнцем.Материал подготовлен на основе открытых источниковЧитайте также: Что едят в разных странах во время Рамадана

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