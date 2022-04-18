https://uz.sputniknews.ru/20220418/uzbekskie-studenty-obuchayuschiesya-v-kazaxstane-pouchastvuyut-v-igre-zakovat-24043852.html
Узбекские студенты, обучающиеся в Казахстане, поучаствуют в игре "Заковат"
Узбекские студенты, обучающиеся в Казахстане, поучаствуют в игре "Заковат"
Ранее власти Узбекистана решили превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение.
2022-04-18T13:58+0500
2022-04-18T13:58+0500
2022-04-18T13:58+0500
общество
студенты
казахстан
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Студенты из Узбекистана, обучающиеся в Казахстане, поучаствуют в интеллектуальной игре "Заковат", передает ИА "Дунё".На днях узбекские дипломаты встретились с учащимися Международного казахско-турецкого университета имени Ясави в Туркестане, Южно-Казахстанских университета имени Ауэзова и государственного педагогического университета, а также медицинской академии в Шымкенте.Молодым людям рассказали о предстоящих культурных и спортивных мероприятиях этого года, организуемых диппредставительством, а также о продолжающемся турнире "Кубка посла Узбекистане в Казахстане-2022" в рамках интеллектуальной игры "Заковат". Два региональных тура уже прошли в Нур-Султане и Алматы. Дипломаты и студенты обсудили организационные вопросы проведения очередного этапа игры в Шымкенте. Ранее президент Узбекистана предложил превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение. Для этого ежегодно будут выделять 50 млд. сумов. Деятельность клуба организуют во всех, в том числе отдаленных районах Узбекистана. Также по рекомендации оргкомитета для победителей в республиканском этапе интеллектуальной игры "Заковат", которые учатся в общеобразовательных школах, решено отменить вступительные экзамены в вузы.Читайте также:
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студенты, казахстан
Узбекские студенты, обучающиеся в Казахстане, поучаствуют в игре "Заковат"
Ранее власти Узбекистана решили превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik
. Студенты из Узбекистана, обучающиеся в Казахстане, поучаствуют в интеллектуальной игре "Заковат", передает
ИА "Дунё".
На днях узбекские дипломаты встретились с учащимися Международного казахско-турецкого университета имени Ясави в Туркестане, Южно-Казахстанских университета имени Ауэзова и государственного педагогического университета, а также медицинской академии в Шымкенте.
Молодым людям рассказали о предстоящих культурных и спортивных мероприятиях этого года, организуемых диппредставительством, а также о продолжающемся турнире "Кубка посла Узбекистане в Казахстане-2022" в рамках интеллектуальной игры "Заковат".
Два региональных тура уже прошли в Нур-Султане и Алматы. Дипломаты и студенты обсудили организационные вопросы проведения очередного этапа игры в Шымкенте.
Ранее президент Узбекистана предложил превратить игры "Заковат" в массовое интеллектуальное движение. Для этого ежегодно будут выделять 50 млд. сумов. Деятельность клуба организуют во всех, в том числе отдаленных районах Узбекистана.
Также по рекомендации оргкомитета для победителей в республиканском этапе интеллектуальной игры "Заковат", которые учатся в общеобразовательных школах, решено отменить вступительные экзамены в вузы.