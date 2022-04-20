https://uz.sputniknews.ru/20220420/chto-prigotovit-na-iftar-tri-idealnyx-blyuda-24085487.html

Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда

Что приготовить на ифтар: три идеальных блюда

Для разговения хочется приготовить что-то вкусное и сытное. Но обильная еда после целого дня воздержания может вызвать тяжесть в желудке и сонливость. Что приготовить на ифтар, чтобы чувствовать прилив сил, а не усталость? Предлагаем три идеальных рецепта.

2022-04-20T23:00+0500

2022-04-20T23:00+0500

2022-04-20T23:00+0500

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рецепт

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Богословы советуют не наедаться до совершения вечернего намаза. Лучше всего съесть несколько сухофруктов или выпить воды и только после совершения молитвы поесть полноценно. Предлагаем вам три рецепта, которые не вызовут тяжести в желудке, но в то же время помогут насытиться и дать организму все необходимые витамины и микроэлементы.Печеная рыба в маринадеИнгредиенты:ПриготовлениеРыбу очистите, просушите и нарежьте на кусочки. Смешайте сметану, тертый корень имбиря, чеснок, оливковое масло и пряности.Смажьте рыбу маринадом, оставьте на полчаса. Затем заверните в фольгу и запекайте 30 минут в духовке при 200 градусах. Готовую рыбу посыпьте зеленью.Куриные котлетыИнгредиенты:ПриготовлениеМелко нарежьте лук. Куриное филе порежьте мелкими кубиками, соедините с луком, добавьте все остальные ингредиенты. Выкладывайте массу на сковороду столовой ложкой, обжарьте с двух сторон по 3—4 минуты.Мясо, тушеное с овощамиИнгредиенты:ПриготовлениеПорежьте мясо на небольшие кусочки, обжарьте в растительном масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук, долейте воды и тушите до полуготовности. Отдельно обжарьте на небольшом количестве масла нарезанный соломкой перец, половинки грибов, натертую на крупной терке морковь и томатную пасту. Добавьте овощи к мясу, посолите, долейте немного воды и тушите на медленном огне до готовности.Читайте также:Как сделать обычное блюдо экзотическим: три лайфхака

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рецепт