https://uz.sputniknews.ru/20220422/gasparyan-otsenil-svergnet-li-ukraina-liderov-evropy--video-24136924.html

Гаспарян оценил, "свергнет" ли Украина лидеров Европы — видео

Гаспарян оценил, "свергнет" ли Украина лидеров Европы — видео

Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал, уйдет ли канцлер Германии Олаф Шольц в отставку из-за Украины.

2022-04-22T10:57+0500

2022-04-22T10:57+0500

2022-04-22T10:57+0500

видео

европа

украина

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Об этом ранее написали местные СМИ. По мнению журналистов, немецкая оппозиция может воспользоваться позицией Шольца по вопросу дополнительного вооружения Украины и свергнуть его.В России между тем считают поставки западного вооружения на Украину попыткой затянуть конфликт.Москва неоднократно предупреждала, что военные грузы с иностранным оружием являются легитимной целью для российских Вооруженных сил на территории соседнего государства.Чем закончится история с поставками вооружения для Шольца и всей Европы — в видео.Читайте также:

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