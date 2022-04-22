https://uz.sputniknews.ru/20220422/gasparyan-otsenil-svergnet-li-ukraina-liderov-evropy--video-24136924.html
Гаспарян оценил, "свергнет" ли Украина лидеров Европы — видео
Гаспарян оценил, "свергнет" ли Украина лидеров Европы — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал, уйдет ли канцлер Германии Олаф Шольц в отставку из-за Украины.
2022-04-22T10:57+0500
2022-04-22T10:57+0500
2022-04-22T10:57+0500
видео
европа
украина
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Об этом ранее написали местные СМИ. По мнению журналистов, немецкая оппозиция может воспользоваться позицией Шольца по вопросу дополнительного вооружения Украины и свергнуть его.В России между тем считают поставки западного вооружения на Украину попыткой затянуть конфликт.Москва неоднократно предупреждала, что военные грузы с иностранным оружием являются легитимной целью для российских Вооруженных сил на территории соседнего государства.Чем закончится история с поставками вооружения для Шольца и всей Европы — в видео.Читайте также:
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европа, украина, видео
Гаспарян оценил, "свергнет" ли Украина лидеров Европы — видео
Политолог Армен Гаспарян в интервью Sputnik рассказал, уйдет ли канцлер Германии Олаф Шольц в отставку из-за Украины.
Об этом ранее написали местные СМИ. По мнению журналистов, немецкая оппозиция может воспользоваться позицией Шольца по вопросу дополнительного вооружения Украины и свергнуть его.
В России между тем считают поставки западного вооружения на Украину попыткой затянуть конфликт.
Москва неоднократно предупреждала, что военные грузы с иностранным оружием являются легитимной целью для российских Вооруженных сил на территории соседнего государства.
Чем закончится история с поставками вооружения для Шольца и всей Европы — в видео.