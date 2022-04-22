https://uz.sputniknews.ru/20220422/rustam-sagdiev-kak-uzbekistan-i-rossiya-snyali-kassovyy-ekshn---video--24148837.html

Рустам Сагдиев: как Узбекистан и Россия сняли кассовый экшн - видео

Рустам Сагдиев: как Узбекистан и Россия сняли кассовый экшн - видео

В ближайшее время режиссер Рустам Сагдиев выпустит продолжение остросюжетного боевика "Барон". О работе над фильмом он рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.

2022-04-22T18:50+0500

2022-04-22T18:50+0500

2022-04-22T18:50+0500

видео

узбекистан

фильм

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Фильм "Барон" вышел в прокат в 2016 году и получил одобрение как зрителей, так и критиков. Теперь на подходе вторая часть боевика. Называется она "Барон. Продолжение".Новая серия экшна рассказывает о борьбе с терроризмом, и здесь создателей фильма сильно вдохновила деятельность ШОС, рассказывает Рустам Сагдиев в интервью Sputnik Узбекистан.Над фильмом совместно работали Узбекистан при поддержке Агентства кинематографии и российская компания "Инферно".В фильме снялись знаменитые актеры из России и Узбекистана, перечисляет режиссер. Среди них Фархад Махмудов, Павел Прилучный, Виктор Вержбицкий, Игорь Лифанов, Сергей Астахов."Сделать картину максимально реалистичной нам помогли российские военные корреспонденты – Евгений Поддубный и Антон Степаненко. Они не только играли в картине самих себя, но и помогали нам с консультациями, потому что военкорры – именно те люди, которые знают обратную сторону любой войны, изнутри видят страдания людей и героизм солдат", - также рассказал режиссер.Полную версию интервью смотрите на канале Sputnik Узбекистан.

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