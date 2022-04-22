https://uz.sputniknews.ru/20220422/teplo-no-dojdlivo-sinoptiki-predskazali-nestabilnuyu-pogodu-24137800.html
Тепло, но дождливо: синоптики предсказали нестабильную погоду
Тепло, но дождливо: синоптики предсказали нестабильную погоду
О погоде в ближайшие дни читайте в материале.
2022-04-22T11:43+0500
2022-04-22T11:43+0500
2022-04-22T11:43+0500
общество
погода
прогноз погоды
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/11/20530968_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_09e951c64894284115e247470a262b60.jpg
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится максимум до +25, в последующие дни — до +28.В Бухарской и Навоийской областях в воскресенье также пройдут дожди. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +28, теплее всего будет во вторник — до +30.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях дожди и грозы ожидаются только в воскресенье и понедельник. Столбики термометров поднимутся максимально до +28.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет также тепло: до +26. Дожди пройдут только в воскресенье и понедельник.В горных районах Узбекистана также ожидаются грозы. Ветер, как отмечают синоптики, усилится до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +22.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/11/20530968_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_401b353a3ddb7732f63fd36f54264709.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, прогноз погоды, узгидромет
Тепло, но дождливо: синоптики предсказали нестабильную погоду
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 24-27 апреля.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.
Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится максимум до +25, в последующие дни — до +28.
В Бухарской и Навоийской областях в воскресенье также пройдут дожди. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +28, теплее всего будет во вторник — до +30.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях дожди и грозы ожидаются только в воскресенье и понедельник. Столбики термометров поднимутся максимально до +28.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях температура в ближайшие дни повысится до +30, к среде— до +32.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет также тепло: до +26. Дожди пройдут только в воскресенье и понедельник.
В горных районах Узбекистана также ожидаются грозы. Ветер, как отмечают
синоптики, усилится до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +22.