https://uz.sputniknews.ru/20220422/teplo-no-dojdlivo-sinoptiki-predskazali-nestabilnuyu-pogodu-24137800.html

Тепло, но дождливо: синоптики предсказали нестабильную погоду

Тепло, но дождливо: синоптики предсказали нестабильную погоду

О погоде в ближайшие дни читайте в материале.

2022-04-22T11:43+0500

2022-04-22T11:43+0500

2022-04-22T11:43+0500

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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни.Так, в Каракалпакстане и Хорезмской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится максимум до +25, в последующие дни — до +28.В Бухарской и Навоийской областях в воскресенье также пройдут дожди. Порывы ветра достигнут 17-22 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +28, теплее всего будет во вторник — до +30.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях дожди и грозы ожидаются только в воскресенье и понедельник. Столбики термометров поднимутся максимально до +28.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях будет также тепло: до +26. Дожди пройдут только в воскресенье и понедельник.В горных районах Узбекистана также ожидаются грозы. Ветер, как отмечают синоптики, усилится до 17-22 метров в секунду. Температура днем повысится до +22.

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погода, прогноз погоды, узгидромет