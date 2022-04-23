https://uz.sputniknews.ru/20220423/uchenye-rasskazali-o-chetyrex-yavnyx-priznakax-raka-24161343.html
Ученые рассказали о четырех явных признаках рака
Ученые рассказали о четырех явных признаках рака
В число таких симптомов входят одышка, усталость и кашель.
2022-04-23T23:00+0500
2022-04-23T23:00+0500
2022-04-23T23:00+0500
это интересно
ученые
ученые
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023613_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_4122c552fde0b088f3480b1faacf16d2.jpg
Многие больные раком сообщали о необычных "физических ощущениях" перед тем, как получили диагноз "онкология", сообщает РИА Новости.Авторы исследования, опубликованного в журнале Plos One, провели анкетирование среди больных раком и пришли к выводу, что в основном доминируют четыре симптомов: утомляемость, одышка, необъяснимые боли и кашель.Более того, специалисты из британской исследовательской группы Cancer Research отмечают, что к общим симптомам онкологии можно отнести потерю веса, усталость и боли.Главным фактором возникновения онкологии специалисты другого британского центра называют старение. Самой часто возникающая причина рака - курение, в том числе пассивное. Помимо этого, риск развития онкологии повышается при ожирении.В случае обнаружения одного или нескольких симптомов необходимо обратиться к своему лечащему врачу и провести обследование.Как подчеркивают врачи, раннее выявление рака означает, что его легче лечить.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/11/16023613_94:0:1855:1321_1920x0_80_0_0_c2a9b19260890bc9077a12ab278ff6c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, ученые, рак
Ученые рассказали о четырех явных признаках рака
В число таких симптомов входят одышка, усталость и кашель.
Многие больные раком сообщали о необычных "физических ощущениях" перед тем, как получили диагноз "онкология", сообщает РИА Новости
.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Plos One, провели анкетирование среди больных раком и пришли к выводу, что в основном доминируют четыре симптомов: утомляемость, одышка, необъяснимые боли и кашель.
Более того, специалисты из британской исследовательской группы Cancer Research отмечают, что к общим симптомам онкологии можно отнести потерю веса, усталость и боли.
Главным фактором возникновения онкологии специалисты другого британского центра называют старение. Самой часто возникающая причина рака - курение, в том числе пассивное. Помимо этого, риск развития онкологии повышается при ожирении.
В случае обнаружения одного или нескольких симптомов необходимо обратиться к своему лечащему врачу и провести обследование.
"Если ваш лечащий врач заподозрит рак, он направит вас к специалисту — обычно в течение двух недель", - отмечают специалисты.
Как подчеркивают врачи, раннее выявление рака означает, что его легче лечить.