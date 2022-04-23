https://uz.sputniknews.ru/20220423/uchenye-rasskazali-o-chetyrex-yavnyx-priznakax-raka-24161343.html

Ученые рассказали о четырех явных признаках рака

Ученые рассказали о четырех явных признаках рака

В число таких симптомов входят одышка, усталость и кашель.

2022-04-23T23:00+0500

2022-04-23T23:00+0500

2022-04-23T23:00+0500

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рак

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Многие больные раком сообщали о необычных "физических ощущениях" перед тем, как получили диагноз "онкология", сообщает РИА Новости.Авторы исследования, опубликованного в журнале Plos One, провели анкетирование среди больных раком и пришли к выводу, что в основном доминируют четыре симптомов: утомляемость, одышка, необъяснимые боли и кашель.Более того, специалисты из британской исследовательской группы Cancer Research отмечают, что к общим симптомам онкологии можно отнести потерю веса, усталость и боли.Главным фактором возникновения онкологии специалисты другого британского центра называют старение. Самой часто возникающая причина рака - курение, в том числе пассивное. Помимо этого, риск развития онкологии повышается при ожирении.В случае обнаружения одного или нескольких симптомов необходимо обратиться к своему лечащему врачу и провести обследование.Как подчеркивают врачи, раннее выявление рака означает, что его легче лечить.

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