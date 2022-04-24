https://uz.sputniknews.ru/20220424/kak-vybrat-kachestvennyy-tvorog---sovety-spetsialistov-24161897.html

Как выбрать качественный творог - советы специалистов

Как выбрать качественный творог - советы специалистов

О том как же выбрать творог наивысшего качества - читайте в нашем материале.

2022-04-24T09:00+0500

2022-04-24T09:00+0500

2022-04-24T09:00+0500

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Качественный творог можно выбрать, если обратить внимание на состав кисломолочного продукта и его срок годности.Любой творог должен состоять из двух ингредиентов: пастеризованное молоко и сычужная закваска. В некоторых случаях может присутствовать фермент. Иногда производители творога добавляют в него хлористый кальций. Из-за этого ингридиента продукт сразу резко теряет в качестве.Классическая рецептура творога не должна содержать растительные жиры или белки. В этом случае он становится по стандарту не творогом, а творожным продуктом. Не стоит обращать внимание и на дополнительные надписи на упаковке.В состав творога не должны входить стабилизаторы, загустители, красители и консерванты. Срок годности молочнокислого продукта а в бумажной упаковке составляет не более семи суток, в вакуумной — месяца. После вскрытия продукт можно хранить в холодильнике не более трех дней, а в морозилке — до полугода.

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продукты