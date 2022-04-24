https://uz.sputniknews.ru/20220424/kak-vybrat-kachestvennyy-tvorog---sovety-spetsialistov-24161897.html
Как выбрать качественный творог - советы специалистов
Как выбрать качественный творог - советы специалистов
О том как же выбрать творог наивысшего качества - читайте в нашем материале.
2022-04-24T09:00+0500
2022-04-24T09:00+0500
2022-04-24T09:00+0500
это интересно
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22881497_0:376:2467:1764_1920x0_80_0_0_8cc5ecc22d2952c0c6edde935d16f87f.jpg
Качественный творог можно выбрать, если обратить внимание на состав кисломолочного продукта и его срок годности.Любой творог должен состоять из двух ингредиентов: пастеризованное молоко и сычужная закваска. В некоторых случаях может присутствовать фермент. Иногда производители творога добавляют в него хлористый кальций. Из-за этого ингридиента продукт сразу резко теряет в качестве.Классическая рецептура творога не должна содержать растительные жиры или белки. В этом случае он становится по стандарту не творогом, а творожным продуктом. Не стоит обращать внимание и на дополнительные надписи на упаковке.В состав творога не должны входить стабилизаторы, загустители, красители и консерванты. Срок годности молочнокислого продукта а в бумажной упаковке составляет не более семи суток, в вакуумной — месяца. После вскрытия продукт можно хранить в холодильнике не более трех дней, а в морозилке — до полугода.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22881497_0:145:2467:1995_1920x0_80_0_0_bc52f372173c3c12836af6d2eddcbf40.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты
Как выбрать качественный творог - советы специалистов
О том как же выбрать творог наивысшего качества - читайте в нашем материале.
Качественный творог можно выбрать, если обратить внимание на состав кисломолочного продукта и его срок годности.
Любой творог должен состоять из двух ингредиентов: пастеризованное молоко и сычужная закваска. В некоторых случаях может присутствовать фермент. Иногда производители творога добавляют в него хлористый кальций. Из-за этого ингридиента продукт сразу резко теряет в качестве.
Классическая рецептура творога не должна содержать растительные жиры или белки. В этом случае он становится по стандарту не творогом, а творожным продуктом. Не стоит обращать внимание и на дополнительные надписи на упаковке.
В состав творога не должны входить стабилизаторы, загустители, красители и консерванты. Срок годности молочнокислого продукта а в бумажной упаковке составляет не более семи суток, в вакуумной — месяца. После вскрытия продукт можно хранить в холодильнике не более трех дней, а в морозилке — до полугода.