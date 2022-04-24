https://uz.sputniknews.ru/20220424/statistika-po-covid-19-poka-na-prejnem-urovne-24163566.html

Статистика по COVID-19: пока на прежнем уровне

Статистика по COVID-19: пока на прежнем уровне

За сутки в Ташкенте выявили 22 новых случая, в целом по Узбекистану – 27.

2022-04-24T10:27+0500

2022-04-24T10:27+0500

2022-04-24T10:27+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 24 апр – Sputnik. Статистика по коронавирусу остается на прежнем уровне: за сутки в Узбекистане выявили 27 новых случаев, что на 2 больше, чем накануне.По данным Министерства здравоохранения республики, лидирует, традиционно, Ташкент – 22 заразившихся, в Ташкентской области 4 новых пациента, и в Наманганской области еще один зараженный.Выздоровело за сутки 25 пациентов в Ташкенте, Ташкентской и Андижанской областях. Общее число вылечившихся – 236 483 человека, процент выздоровления около 99%.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также: Экспресс-тестирование для въезжающих отменили >>Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>

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коронавирус covid-19, статистика