https://uz.sputniknews.ru/20220425/uzbekistan-naraschivaet-bananovyy-import-24178569.html

Узбекистан наращивает "банановый" импорт

Узбекистан наращивает "банановый" импорт

У кого и сколько республика закупила за первые три месяца 2022 года, читайте в материале. 25.04.2022, Sputnik Узбекистан

2022-04-25T08:39+0500

2022-04-25T08:39+0500

2022-04-25T08:39+0500

экономика

узбекистан

импорт

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ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. С января по март Узбекистан импортировал 40,2 тыс. тонн бананов. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.По данным ведомства, объем импорта увеличился на 24,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего бананов поставили из Эквадора — 39,6 тыс. тонн. На втором месте Казахстан — 258 тонн. Далее идут Турция (197 тонны) и Индия (61 тонн).Ранее Госкомстат опубликовал отчет, согласно которому в 2021 году Узбекистан импортировал больше всего товаров из России — российских товаров было ввезено на $4,73 млрд (+26,4%).В целом со странами ЕАЭС внешнеторговый оборот в 2021-м составил $11,3 млрд. При этом Узбекистан импортирует из них больше товаров и услуг, чем экспортирует. Экспорт — $3,7 млрд, импорт — $7,6 млрд.Читайте также:

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узбекистан, импорт