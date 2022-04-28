https://uz.sputniknews.ru/20220428/shkoly-tashkenta-ozelenyat-mini-parkami-24262230.html
Школы Ташкента озеленят мини-парками
Школы Ташкента озеленят мини-парками
Новые зеленые зоны появятся на территориях школ в рамках общенационального проекта "Яшил макон".
2022-04-28T15:45+0500
2022-04-28T15:45+0500
2022-04-28T15:45+0500
общество
школа
ташкент
парк
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ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На территории пяти школ Ташкента создадут мини-парки. Это станет наградой за активное участие в проекте "Ташкент зеленый", состоявшемся 23 апреля в рамках общенациональной акции "Яшил макон". Об этом корреспонденту Sputnik в интервью рассказал основатель некоммерческой неправительственной организации "Совет по экологическому строительству Узбекистана" Темур Ахмедов.Проект "Ташкент зеленый" Совет организовал совместно с Общенациональным движением "Юксалиш", при поддержке Общественного совета при хокимияте Ташкента и Министерства народного образования, отметил Ахмедов.По словам Ахмедова, мини-парки на территории школ будут именными, то есть деревья высадят сами ученики – участники программы. Они же до окончания школы будут ухаживать за парком, а затем передадут эстафету следующему поколению учеников. Для создания чувства преемственности все таблички в парке будут с описанием кто и когда посадил деревья, и построил парк.Организаторы считают, что создание таких мини-парков будет способствовать развитию у детей устойчивого интереса к изучению природы родного края, воспитанию в них заботливого отношения к природе и любви к родине, формированию навыков трудовой деятельности и другое. Напомним: ранее в Узбекистане по инициативе Шавката Мирзиёева запустили общенациональный проект "Яшил макон", в рамках которого проходит озеленение всей страны. Отмечается, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 млн. саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%. Осенью прошлого года уже посадили 58 млн саженцев. Нынешней весной планируют - 25 млн. Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.Читайте также:
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школа, ташкент, парк
Школы Ташкента озеленят мини-парками
Новые зеленые зоны появятся на территориях школ в рамках общенационального проекта "Яшил макон".
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. На территории пяти школ Ташкента создадут мини-парки. Это станет наградой за активное участие в проекте "Ташкент зеленый", состоявшемся 23 апреля в рамках общенациональной акции "Яшил макон".
Об этом корреспонденту Sputnik
в интервью рассказал основатель некоммерческой неправительственной организации "Совет по экологическому строительству Узбекистана" Темур Ахмедов.
Проект "Ташкент зеленый" Совет организовал совместно с Общенациональным движением "Юксалиш", при поддержке Общественного совета при хокимияте Ташкента и Министерства народного образования, отметил Ахмедов.
По словам Ахмедова, мини-парки на территории школ будут именными, то есть деревья высадят сами ученики – участники программы. Они же до окончания школы будут ухаживать за парком, а затем передадут эстафету следующему поколению учеников.
Для создания чувства преемственности все таблички в парке будут с описанием кто и когда посадил деревья, и построил парк.
"Посадить деревья не трудно. Главное - и самое трудное - это ухаживать за ними, из года в год", - сказал Темур Ахмедов.
Организаторы считают, что создание таких мини-парков будет способствовать развитию у детей устойчивого интереса к изучению природы родного края, воспитанию в них заботливого отношения к природе и любви к родине, формированию навыков трудовой деятельности и другое.
Напомним: ранее в Узбекистане по инициативе Шавката Мирзиёева запустили общенациональный проект "Яшил макон", в рамках которого проходит озеленение всей страны.
Отмечается, что теперь власти будут ежегодно высаживать 200 млн. саженцев деревьев и кустарников, увеличивая при этом площадь зеленых насаждений в городах с 8% до 30%.
Осенью прошлого года уже посадили 58 млн саженцев. Нынешней весной планируют - 25 млн. Предпочтение отдают каштану, который быстро растет и создает приятную густую тень, сирени, которая хорошо очищает воздух от пыли, а также ясеню, который зачастую высаживают вдоль автомобильных дорог.