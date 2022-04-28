https://uz.sputniknews.ru/20220428/top-5-samyx-neobychnyx-eksponatov-innoproma---video-24247839.html
Топ-5 самых необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
Топ-5 самых необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
Роботы и Putin team – смотрите подборку самых интересных, необычных и милых экспонатов Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Ташкенте.
2022-04-28T12:22+0500
2022-04-28T12:22+0500
2022-04-28T11:03+0500
это интересно
"иннопром"
выставка
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ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. В Ташкенте проходит Международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2022". В рамках мероприятия свою продукцию представили более 200 компаний.Корреспондент Sputnik Узбекистан собрал самые необычные, интересные и милые экспонаты с выставки.Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.В ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.Читайте также: "Иннопром-2022" в цифрах: инфографика
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"иннопром", выставка
Топ-5 самых необычных экспонатов "Иннопрома" — видео
Роботы и Putin team – смотрите подборку самых интересных, необычных и милых экспонатов Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 27 апр – Sputnik. В Ташкенте проходит Международная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия – 2022". В рамках мероприятия свою продукцию представили более 200 компаний.
Корреспондент Sputnik Узбекистан
собрал самые необычные, интересные и милые экспонаты с выставки.
Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2022" проходит с 25 по 27 апреля в конгрессно-выставочном комплексе НВК "Узэкспоцентр".
Выставку организуют Минпромторг России и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
В ходе "ИННОПРОМ 2022" на экспозиции экспортеров под названием Made in Russia будет представлена продукция и услуги 17 компаний из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Российские компании и производители представят свою продукцию в разных категориях, включая "интеллектуальное" оборудование и "умные сети" для электроснабжения, цифровые электроподстанции, нефтегазохимическое и металлургическое оборудование, блокчейн-платформы для надежного хранения данных, бесконтактные валидаторы для оплаты проезда, а также различные платежные платформы.
В ходе мероприятия российские производители встретятся с представителями заинтересованных компаний, министерств и госучреждений Узбекистана.