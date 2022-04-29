https://uz.sputniknews.ru/20220429/24270250.html

20 вопросов людей о Вселенной: почему золото не ржавеет, а дельфины не спят?

20 вопросов людей о Вселенной: почему золото не ржавеет, а дельфины не спят?

Что было до Солнечной системы, почему синие киты не умнее людей – Sputnik развеивает распространенные заблуждения и отвечает на 20 самых типичных вопросов о вселенной и жизни.

2022-04-29T08:00+0500

2022-04-29T08:00+0500

2022-04-29T10:31+0500

это интересно

ученые

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Все мы часто задаемся любопытными вопросами — от науки до истории, от новейших технологий до продуктов питания и многого другого. Ученые объединились, чтобы рассказать о типичных заблуждениях и дать ответы на самые распространенные "почему". Подчас ответы очень неожиданные. Наша коллега Марта Курт из Sputnik Азербайджан выбрала самые интересны из них.1. Когда люди перестали жить в пещерах и перебрались в дома?Первобытные люди никогда не были обитателями пещер, так как они вели кочевой образ жизни и часто спали под открытым небом — так что пещерного человека на самом деле не существует! Они могли укрыться от бури, но никогда не поселились бы в таком месте. В эпоху палеолита люди начали строить временные стоянки из согнутого в кольцо орешника, который затем покрывали шкурами животных. К раннему неолиту люди начали строить деревянные шалаши. В бронзовом веке строились жилища с сухими каменными стенами и соломенными крышами, которые мы сегодня и называем "дома".2. Почему мы помним не все сны?Мы с большей вероятностью запомним сон, если проснемся, когда он еще происходит. Есть свидетельства того, что наши центры памяти хранят воспоминания об эмоционально заряженных снах. Ученые считают, что сновидения дают нам возможность избавиться от лишней информации, полученной мозгом в течение дня. Это могло бы объяснить, почему нам снятся вещи, которые мы недавно видели или слышали, и почему мы не помним всего этого.3. Можем ли мы измерить IQ животных?Не существует стандартного теста для измерения того, насколько умно животное. Вместо этого мы изучаем их поведение и предлагаем действия, на которые способен только развитый мозг. Использование инструментов, математические способности и способность узнавать себя в зеркале — все это признаки глубокого мышления. Также мы можем измерить размер мозга животного. Обезьяны, дельфины и слоны возглавляют рейтинги по размеру мозга, и все они очень умные животные.4. Являются ли электромобили более экологичными?Полностью электрические автомобили часто рассматриваются как более экологичная альтернатива бензиновым и дизельным автомобилям, поскольку в их двигателях не используется ископаемое топливо. Однако это не совсем так, потому что электромобили по-прежнему нужно заряжать, а много электроэнергии по-прежнему производится с использованием ископаемого топлива. Фактически, 60 процентов электроэнергии во всем мире производится с использованием ископаемых видов топлива, таких как уголь и газ. Правда, выработка отличается в разных странах, например, в Европе часть электроэнергии вырабатывается с использованием источников энергии с нулевым уровнем выбросов, таких как солнечная и ветровая.5. Почему золото не тускнеет и не ржавеет?Золоту трудно образовывать химические связи с другими элементами, в том числе с кислородом, который реагирует с металлами и образует ржавчину. Электроны золота движутся со скоростью, близкой к скорости света, и избегают возможности притяжения тяжелого ядра кислорода. Согласно теории относительности Эйнштейна, чтобы разные атомы образовывали химические связи, их электроны должны иметь одинаковую энергию. Но энергия электронов золота почти уникальна.6. Может ли гелий из воздушных шаров попасть в космос?Хотя гелий в воздушных шарах и легче воздуха, но он не улетает в космос. Он дрейфует в верхних слоях атмосферы. Дело в том, что даже если гелий просочится из воздушного шара, он не сможет попасть в космос — "достать" гелий из воздуха практически невозможно.7. Есть ли еще неоткрытые химические элементы?Ученые так не думают, но изо всех сил пытаются найти что-то помимо 118 элементов, о которых мы уже знаем. Дело в том, что любой новый элемент, вероятно, будет существовать лишь крошечную долю секунды, после чего распадется. Изотопы элементов с атомными номерами более 100 зачастую живут не более тысячной доли секунды.8. Почему мы все чаще слышим о лесных пожарах?Количество лесных пожаров определенно растет, и в будущем они станут еще более частыми. Недавние исследования показали, что эта тревожная тенденция в основном связана с изменением климата, а не с естественными вариациями. Количество возникновений пожаров будет увеличиваться по мере того, как планета продолжает нагреваться. Климатический кризис не только повысил температуру на планете, но и изменил режим выпадения осадков, что привело к неизбежным засухам.9. Огромный метеорит когда-либо ударял в землю?Это зависит от того, что вы подразумеваете под "ударом о Землю", потому что большинство космических камней, попадающих в атмосферу Земли, распадаются на мелкие фрагменты или полностью испаряются, прежде чем достигнут земной поверхности. Самое большое столкновение, которое было буквально зафиксировано на многочисленных видео, произошло в 2013 году над Челябинском в России. До того, как он разрушился, этот объект весил около 12 000 тонн — огромный по любым меркам, — но самый большой сохранившийся фрагмент весил всего 654 килограмма. Это меркнет по сравнению с 60-тонным метеоритом Хоба в Намибии, но он упал на Землю около 80 000 лет назад, задолго до письменной истории.Таинственная история с известным многим феноменом Тунгусского метеорита до сих пор не имеет однозначного ответа и волнует исследователей уже более века. Таинственный взрыв в районе реки Подкаменная Тунгуска утром 30 июня 1908 года считается крупнейшим падением небесного тела на Землю, между тем достоверных крупных осколков "метеорита" так и не нашли, несмотря на долгие поиски и множество экспедиций. Последнее объяснение выглядит так: Тунгусский метеорит был не ледяным, а железным, войдя в атмосферу, он не упал, а улетел обратно в космос.10. Почему синие киты не умнее людей, если их мозг такой большой?Мозг синего кита примерно в пять раз больше человеческого. Однако его объем составляет всего около 0,007% от общей массы его тела. Человеческий мозг составляет 0,02 процента от общей массы тела, что делает его пропорционально в 286 раз больше, чем у синего кита, и имеет гораздо более сложные изгибы и нервные пути, чем простой мозг кита.11. Как возникают двойные радуги?Солнечный свет искривляется, когда он светит сквозь капли дождя. Он распадается на цвета и создает радугу. Если свет отражается каплей дважды, то над исходной радугой появляется слабое зеркальное отражение — ее цвета инвертируются.12. Как работает естественный отбор?Естественный отбор, также известный как "выживание наиболее приспособленных", является основным механизмом эволюции. Чтобы вид выжил, он должен постепенно меняться в зависимости от окружающей среды, а также конкурировать с другими организмами за пищу и другие жизненно важные ресурсы. Если вид не может передать свои наиболее желательные характеристики своему потомству, то он, скорее всего, вымрет. Организмы должны быть в состоянии адаптироваться к изменяющимся ситуациям, таким как разрушение среды обитания, интродукция новых хищников или ограниченные ресурсы, как можно быстрее, но этот процесс может занять тысячи или даже миллионы лет.13. Могут ли люди безопасно есть кошачий или собачий корм?Производители кормов для домашних животных утверждают, что люди могут безопасно пробовать гранулы. Но питаться им постоянно не получится, так как людям и нашим питомцам необходимы разные питательные вещества.14. Что было до образования Солнечной системы?Солнечная система сформировалась из межзвездного молекулярного облака — огромного объема разреженного газа и пыли, — которое разрушилось под действием гравитации, образовав Солнце и планеты.15. В чем суть стволовой клетки?Лучшим названием стволовых клеток могло бы быть "клетки-трансформеры". Это потому, что стволовые клетки могут измениться, чтобы стать другим типом клеток. Это необычно — большинство клеток остаются одного типа, например, клетка кожи или клетка крови. Но клетки, которые становятся младенцами в утробе матери, начинаются как стволовые клетки. У нас также есть запасы стволовых клеток, которые заменяют наши клетки новыми, когда они умирают.16. Если дельфины не могут дышать под водой, как они спят?Каждый вдох дельфина — это осознанное решение. Они не могут перейти на автопилот, как это делают люди, потому что могут утонуть. Чтобы решить эту проблему, они отдыхают половиной своего мозга, что позволяет им оставаться достаточно бдительными, чтобы подниматься на поверхность за воздухом и наблюдать за хищниками в полусонном состоянии.17. Почему самолеты не машут крыльями как птицы?Крылья птицы выполняют две функции: обеспечивают восходящую подъемную силу и движение вперед. Крылья самолета нужны только для первого, потому что его двигатели могут обеспечить движение вперед гораздо эффективнее взмахов. Люди не всегда осознавали это, и несколько ранних моделей самолетов пытались имитировать полет птицы. На самом деле, несмотря на свою неэффективность, взмахи крыльями имеют некоторые преимущества, например, большую маневренность и, вполне возможно, что в будущем взмахи крыльями мы увидим в роботизированных дронах.18. Может ли человек умереть от недостатка сна?Нет никаких известных доказательств того, что человек может умереть от недостатка сна. Тем не менее лишение сна, безусловно, заставит человека чувствовать себя неадекватно. Первыми признаками, как правило, являются перемены в настроении в худшую сторону, затем чаще всего следует потеря координации, через несколько дней мозг пытается экономить энергию, отключая нежизнеспособные функции, что может привести к галлюцинациям. Бессонные пациенты жалуются на странные запахи, шумы и другие необъяснимые ощущения.19. Люди открыли уже всю территорию планеты Земля?Ученые сходятся во мнении, что люди уже знакомы со всей поверхностью нашей планеты. Мы не знаем наверняка, но мы можем быть уверены, что нет обширных и ранее неизвестных территорий, ожидающих своего открытия. Конечно, существуют области, которые еще предстоит изучить, например, Антарктида, где весь ландшафт погребен под льдом, глубина которого может достигать пяти километров. Каменистая земля, которую еще предстоит нанести на карту, скрыта глубоко подо льдом, включая шестое по величине озеро в мире.20. Сколько атомов надо для того, чтобы объект был виден без микроскопа?Самые маленькие вещи, которые могут видеть люди, имеют толщину волоса, около 0,4 миллиметра в ширину. Промежутки между атомами составляют менее одной миллионной части этого, поэтому видимые объекты должны иметь ширину, глубину и длину в миллион атомов, что соответствует квинтиллиону атомов. Квинтиллион — это единица с 18 нулями!В материале использованы публикации изданий How it Works и Live Science.

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ученые