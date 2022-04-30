https://uz.sputniknews.ru/20220430/elyor-ishmuxamedov-kinopoet-tashkenta-i-tashkenttsev-24302982.html

Эльёр Ишмухамедов: кинопоэт Ташкента и ташкентцев

Эльёр Ишмухамедов: кинопоэт Ташкента и ташкентцев

Режиссер обладал потрясающим умением: через внешние эффекты направлять внимание зрителей на состояние внутренней возвышенности героев.

2022-04-30T21:59+0500

2022-04-30T21:59+0500

2022-04-30T21:59+0500

культура

ташкент

эльер ишмухамедов

кино

поэт

режиссер

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ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. Ташкент – один из древнейших городов Средней Азии и во времена СССР являлся одним из знаковых полисов огромной страны. Теплота окутывала этот город и дело тут не только в благодатном климате, а в жителях Ташкента в их добродушии и гостеприимстве. В начале ХХ века, когда в России бушевала революция и сопутствующие ей голод и разруха, в этот узбекский город ринулись многие беженцы, чтобы найти пропитание и кров. Ташкент принимал их со свойственным ему радушием. Многие из них потом остались жить в этом городе. В канун дня Победы, нельзя не вспомнить о том, что в Ташкент, в то время еще не имевшим миллиона жителей, было направлено большое количество эвакуированных. И всех их Ташкент принимал с радушием и гостеприимством. А как отнеслись жители города к эвакуированным детям-сиротам? Ташкентцы не могли допустить, что дети эти не знали родительской любви и семейного уюта. Они все нашли кров в семьях ташкентцев, а детей этих было около 200 тысяч. Не это ли является высшей формой гуманизма, хотя ташкентцы, относясь с любовью к этим детям, были далеки от пафоса, а делали это, просто потому что не могли поступить иначе. Встретив такую искренность и внимание, после окончания войны многие из эвакуированных также остались жить в этом радушном и так им полюбившимся городе.В послевоенное время многонациональный Ташкент развивался усиленными темпами. Он становился все краше, а ташкентцы, влюбленные в свой город, делали все возможное, чтобы прославить и воспеть его. Особенную роль в этом играло кино. Есть достаточное количество кинопроизведений знакомящие нас со столицей Узбекистана, но вероятнее всего, я не ошибусь, если скажу, что фильмы "Нежность" и "Влюбленные" в шестидесятые годы прошлого столетия, наиболее точно и достоверно передали многомиллионной киноаудитории всю поэтику Ташкента и преданность нравственным традициям города его благородных жителей.Автором этих мегапопулярных картин советского периода, являлся сын узбекского народа, выдающий режиссер, Эльёр Мухитдинович Ишмухамедов, 80-летие , которого сегодня отмечает вся кинематографическая общественность.Родившись 1 мая 1942 года в Ташкенте, с детских и подростковых лет он впитал в себя любовь к родному городу, к его добродушным и справедливым жителям. Эльёр проявлял большой интерес к кинематографу и после окончания школы решает поступать во ВГИК, который успешно оканчивает в 1965 году.После учебы Ишмухамедов возвращается в Ташкент и становится режиссером студии "Узбекфильм". Дебютной картиной 24-летнего режиссера становится "Нежность", сценарий которого был создан тогда начинающим, а после ставшим одним из маститых кинодраматургов СССР Одельшей Агишевым. После этой картины, Ишмухамедов и Агишев еще не раз будут работать вместе.Эльёр Ишмухамедов в дальнейшем снял множество фильмов, которые были высоко отмечены критикой и очень тепло встречены зрителями. Он стал народным артистом Узбекистана, за фильм "Юность гения" про юные годы великого медика, ученого и просветителя X-XI вв. Ал-Хусейна ибн Абдаллах ибн Ал-Хасана ибн Али ибн Сина, известного всему миру под именем Авиценны, получил Государственную премию СССР, был одним из известных советских режиссеров. Хронологию его достижений легко можно найти в просторах интернета, но мне сегодня, уважаемые читатели, хочется остановиться на трех его фильмах, благодаря, которым Эльёра Ишмухамедова обоснованно можно называть, режиссером, воспевшим в этих картинах свой родной город Ташкент.Первый же фильм "Нежность" заворожил зрителей тем, как режиссер в истинно-поэтической форме рассказывал о своем городе, о его жителях и особенно об молодежи. Внимательно следя за перипетиями судьбы героев ленты, которые нам раскрывают авторы фильма в трех новеллах, мы сопереживаем им, и несмотря на тяжелые моменты их жизни, уверены в счастливом будущем. А ведь снимался фильм в тяжелейших условиях: едва начавшись , съемки были прерваны землетрясением постигшим Ташкент. В этой ситуации, было важно вдохнуть в людей уверенность в будущем, и фильм "Нежность" с этим великолепно справился. Ишмухамедов в главной роли снял своего сокурсника Родиона Нахапетова, в дальнейшем ставшего одним из самых узнаваемых лиц советского кинематографа. В "Нежности" принимал участие совсем юный Рустам Сагдуллаев, Мария Стерникова , а на роль Санджара был приглашен старшеклассник одной из ташкентских школ Ровшан Агзамов. Несмотря на все трудности, Ишмухамедову удалось передать в своем фильме отношение ташкентцев к своему городу, стремление молодых героев фильма к любви, и уверенность в том, что всех их и в том числе их родной Ташкент впереди ожидает только хорошее, и для этого просто надо жить.Безусловно, в фильме чувствуется влияние мастеров кино французской новой волны и итальянских неореалистов: особенно финал картины, где почти повторяются конечные кадры "Ночей Кабирии" Фредерико Феллини. Но Ишмухамедов сделал это так, что улыбка Мамуры сквозь слезы вызывает не меньше чувств, чем улыбка Кабирии. Это увидели многие специалисты кино во всем мире, благодаря чему "Нежность" стала лауреатом многих международных кинофестивалей.Об этом фильме, очень высоко отзывался великий режиссер Георгий Данелия, который отметил эстетику и художественный вкус авторов фильма. Фактически, после этого фильма Ишмухамедова стали считать одним из основоположников "новой волны" среднеазиатского кинематографа.Второй фильм Ишмухамедова "Влюбленные" был еще более поэтичным, чем "Нежность". Великолепная музыка, как в "Нежности", так и в "Влюбленных" сопровождает зрителя, вновь окутывая его Ташкентом, его молодой порослью, для которых очень важна любовь. Однако постановщику удается убедить зрителей в том, что , как бы не была сильна любовь к кому либо, но чувство справедливости всегда берет вверх. Ишмухамедов в очередной раз, в поэтической форме, показывает нам облик молодых ташкентцев, для которых справедливость, любовь и доброта превыше всего. Вы знаете, иногда постановщик допускал откровенную статуарность, например, в сцене, когда Рустам встречает с роддома жену с ребенком. Согласитесь, в СССР это было совершенно не реально. Однако, парадокс-в эту не реальность веришь, и причина в потрясающем умении Ишмухамедова через внешние эффекты направлять внимание зрителей на состояние внутренней возвышенности героев.В фильме он снял Анастасию Вертинскую,Родиона Нахапетова, Рустама Сагдуллаева, Шухрата Иргашева. Но главным героем картины вновь является Ташкент – благородная и гостеприимная столица Узбекистана.Фильм был далек от канонов социалистического реализма, но тем не менее был высоко отмечен на Всесоюзном кинофестивале в Минске, а Ишмухамедов получил премию за лучшую режиссуру.К этой теме Ишмухамедов возвратится в 2004 году, сняв "Влюбленные-2". Картина рассказывает о судьбе героев "Влюбленных", в современное время. Я несколько настороженно смотрел эту картину: причина в том, что сиквелы крайне редко бывают достойными первого фильма. "Влюбленные-2" не оказались исключением. Поэтическая возвышенность, вселяющий уверенность романтизм "Влюбленных", сменился бытовыми проблемами, и неустроенностью большинства главных героев во "Влюбленных-2". Как можно соединить молодость со зрелостью- это невозможно, и не стоит этого делать. Это пронеслось у меня в голове, в первые полчаса "Влюбленных-2". Но потом, стало понятно, что сиквел этот, ставит перед собой совершенно другую цель. Ишмухамедов, хотел показать, что все эти недавние ташкентские мальчики и девочки не сломались, несмотря на то, что будущее оказалось не таким радужным, как они себе представляли. Не дали им сломаться те моральные ценности, которые они обрели благодаря Ташкенту, те ценности, которые во все времена проповедовали в этом городе: доброту, любовь, гостеприимство и веру в справедливость. Недаром в финале картины, герои (которых судьба разбросала по миру) встречаются в Ташкенте, в родном городе, который взрастил их и всегда помогал им жить.Эльёр Ишмухамедов один из выдающихся кинорежиссеров советского времени, обладатель многих званий и премий, как узбекских, так и российских, которые он несомненно заслужил своим преданным служением искусству. В день его восьмидесятилетия, присоединимся к многочисленным поздравлениям и отметим, что Эльёр Мухитдинович помимо всех своих титулов, является самым убедительным кинопоэтом воспевающим свой родной город- древний, но не стареющий Ташкент и его благородных и гостеприимных жителей.

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ташкент, эльер ишмухамедов, кино, поэт, режиссер