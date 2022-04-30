В Узбекистане ветеранам Великой Отечественной выплатят по 15 млн. сумов
10:39 30.04.2022 (обновлено: 10:49 30.04.2022)
© Министерство обороны УзбекистанаВозложение венков к подножию памятника "Ода стойкости" в ташкентском парке Победы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 30 апр – Sputnik. В Узбекистане ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в честь празднования Дня победы получат единовременную денежную выплату в размере почти $1 тыс. 350 или 15 млн. сумов. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на пресс-службу главы государства
Соответствующий указ издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Ежегодно, начиная 1999 года 9 мая в Узбекистане отмечают День памяти и почестей.
Уточним, в прошлом году ветеранам выплатили 12 млн. сумов - чуть больше $1 тыс.
Помимо этого, с 1 июня ветеранам войны, инвалидам и одиноким пожилым людям предусмотрены ежемесячные надбавки: на продукты и предметы гигиены - 270 тыс. сумов (около $24), на покупку одежды - четыре млн. сумов ($360).
На сегодняшний день в Узбекистане проживают 500 участников ВОВ и около 10 тыс. работников трудового фронта.
Напомним, что 2,5 года назад в Ташкенте открыли Парк Победы.
Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.
Соответствующий указ издал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Ежегодно, начиная 1999 года 9 мая в Узбекистане отмечают День памяти и почестей.
Уточним, в прошлом году ветеранам выплатили 12 млн. сумов - чуть больше $1 тыс.
Помимо этого, с 1 июня ветеранам войны, инвалидам и одиноким пожилым людям предусмотрены ежемесячные надбавки: на продукты и предметы гигиены - 270 тыс. сумов (около $24), на покупку одежды - четыре млн. сумов ($360).
На сегодняшний день в Узбекистане проживают 500 участников ВОВ и около 10 тыс. работников трудового фронта.
Напомним, что 2,5 года назад в Ташкенте открыли Парк Победы.
Музей состоит из шести отделов. Первый повествует о мобилизации населения республики на фронт, его мужестве на полях сражений.
Второй представлен под названием "Узбекистан - надежный тыл". В третьем отделе рассказывается о науке, образовании, культуре и здравоохранении края в годы войны.
Четвертый отдел имеет название "Воспоминания о войне и Победе, радости и ликовании народа", а следующий посвящен художественной литературе, искусству и печати в годы войны.
В шестой части под лозунгом "Подвиг героев живет вечно" представлены 33-томная Книга памяти, изданный по случаю праздника альбом, а также другие экспонаты.
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