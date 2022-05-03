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Прохлада идет: прогноз погоды на вторник
Прохлада идет: прогноз погоды на вторник
По данным Узгидромета, в республику 3 мая вторгнется влажный и относительно прохладный фронт из Поволжья.
2022-05-03T10:32+0500
2022-05-03T10:32+0500
2022-05-03T10:58+0500
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узгидромет
прогноз
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. На Узбекистан надвигается влажный и относительно прохладный воздух из районов Поволжья. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Метеорологи предупреждают об усилении ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах – с пыльным поземком. Температура воздуха снизится до 22-27 градусов, по югу до 30-35 градусов.В Ташкенте ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер может усилиться до 12-15 м/с, температура воздуха 25-27 градусов.В предгорных и горных районах местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер местами может усилиться до 17-22 м/с. Воздух прогреется лишь до 18-23 градусов.Читайте также: Узбекистанцев ждет жара до +40 в майские праздники
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узгидромет, прогноз
Прохлада идет: прогноз погоды на вторник
10:32 03.05.2022 (обновлено: 10:58 03.05.2022)
По данным Узгидромета, в республику 3 мая вторгнется влажный и относительно прохладный фронт из Поволжья.
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik
. На Узбекистан надвигается влажный и относительно прохладный воздух из районов Поволжья. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, сообщает Узгидромет
.
Метеорологи предупреждают об усилении ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах – с пыльным поземком. Температура воздуха снизится до 22-27 градусов, по югу до 30-35 градусов.
В Ташкенте ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер может усилиться до 12-15 м/с, температура воздуха 25-27 градусов.
В предгорных и горных районах местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер местами может усилиться до 17-22 м/с. Воздух прогреется лишь до 18-23 градусов.