https://uz.sputniknews.ru/20220503/proxlada-idet-prognoz-pogody-na-vtornik-24332676.html

Прохлада идет: прогноз погоды на вторник

Прохлада идет: прогноз погоды на вторник

По данным Узгидромета, в республику 3 мая вторгнется влажный и относительно прохладный фронт из Поволжья.

2022-05-03T10:32+0500

2022-05-03T10:32+0500

2022-05-03T10:58+0500

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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. На Узбекистан надвигается влажный и относительно прохладный воздух из районов Поволжья. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, сообщает Узгидромет.Метеорологи предупреждают об усилении ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах – с пыльным поземком. Температура воздуха снизится до 22-27 градусов, по югу до 30-35 градусов.В Ташкенте ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер может усилиться до 12-15 м/с, температура воздуха 25-27 градусов.В предгорных и горных районах местами сильный дождь, возможна гроза. Ветер местами может усилиться до 17-22 м/с. Воздух прогреется лишь до 18-23 градусов.Читайте также: Узбекистанцев ждет жара до +40 в майские праздники

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