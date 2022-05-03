https://uz.sputniknews.ru/20220503/pryamaya-translyatsiya-final-fstivalya-doroga-na-yaltu-24340571.html
Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту"
Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту"
Участники фестиваля из 15 стран исполнят песни о войне на своих языках
2022-05-03T20:46+0500
2022-05-03T20:46+0500
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фестиваль
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ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Москве проходит финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".Вокалисты из 15 стран исполнят на разных языках самые известные песни о Великой Отечественной войне.Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В.И. Ленина в Ялте.В этом году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. Финалисты выступят в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте. Прямую трансляцию концерта смотрите на канале Sputnikна русском.
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прямая трансляция, фестиваль, видео
Прямая трансляция: финал фестиваля "Дорога на Ялту"
20:46 03.05.2022 (обновлено: 20:59 03.05.2022)
Участники фестиваля из 15 стран исполнят песни о войне на своих языках
ТАШКЕНТ, 3 мая – Sputnik. В Москве проходит финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту".
Вокалисты из 15 стран исполнят на разных языках самые известные песни о Великой Отечественной войне.
Впервые фестиваль "Дорога на Ялту" прошел в 2019 году на набережной им. В.И. Ленина в Ялте.
В этом году на конкурс поступило 250 заявок из 47 стран мира. Финалисты выступят в дуэтах со звездами российской эстрады в финальном гала-концерте. Прямую трансляцию концерта смотрите на канале Sputnikна русском.