https://uz.sputniknews.ru/20220505/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-5-maya-24367628.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 5 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 5 мая

С 5 по 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

2022-05-05T13:58+0500

2022-05-05T13:58+0500

2022-05-05T13:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших ночью пятого мая, в ходе спецоперации России на Украине, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Американский генерал Джозеф Хилберт заявил на брифинге Пентагона, что военнослужащие США обучили более 23 тысяч украинских солдат с 2015 года."С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили более 23 тысяч солдат вооруженных сил Украины из 17 батальонов и 11 бригад", — сказал он.Москва ответит "ударом" на стратегические угрозы со стороны Запада, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Он отметил, что в НАТО "горячие головы подостыли" после заявления президента. По словам Гаврилова, Россия не преследует целью ядерную войну на Украине. Он также не исключил провокаций со стороны стран Запада на территории Украины, подчеркнув, что Москва готова к этому.Нидерланды планируют поставлять Украине больше тяжелых вооружений, сообщил в среду премьер-министр страны Марк Рютте.В сенате правительство США назвали главным распространителем дезинформации в мировой истории. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц утверждает, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, из-за которых погибли российские офицеры, их число не раскрывается. При этом США выступают против передачи Киеву данных о "наиболее высокопоставленных" членах российского военного руководства, говорится в сообщении.Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции сообщило о новом списке "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева.Украинские войска обстреляли:Также выяснилось, что при обстреле украинскими силовиками из РСЗО "Смерч" деревни Михайловка в Кременском районе ЛНР 3 мая погиб настоятель храма отец Парфений. В результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ирмино в ЛНР погиб мужчина 1944 года.На территории "Азовстали" могут оставаться иностранные инструкторы и наемники, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.В городе Волчанске Харьковской области при поддержке России заработало родильное отделение в местной больнице, Россия полностью обеспечивает работу генератора больницы, а также предоставляет необходимое питание. В ближайшее время детей до двух лет отправят на полное бесплатное обследование в Белгород. Также в Волчанске раздают российскую гуманитарную помощь населению.Российские войска и подразделения ДНР с 5 по 7 мая откроют коридор для эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе.Из брифинга Минобороны стало известно, что:Украинские националисты расстреляли колонну беженцев, следовавшую из Волчанска в Харьков, есть жертвы и раненые, сообщил РИА Новости очевидец. По его словам, трагедия произошла, когда колонна из 34 машин выехала на неподконтрольную России территорию и оказалась около поселка Старый Салтов. Ее обстреляли со стороны украинского блокпоста.Из брифинга начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мезенцева стало известно, что:Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о прорыве транспортной блокады Крыма."Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами восемь лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи", — сказал он.Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении, где, по его словам, "завершается зачистка".Читайте также:Украинские боевики расстреляли колонну беженцев – видео

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