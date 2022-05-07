https://uz.sputniknews.ru/20220507/kak-vlasti-budut-razvivat-tashkent-v-blijayshie-pyat-let-24417979.html

Как власти будут развивать Ташкент в ближайшие пять лет

Как власти будут развивать Ташкент в ближайшие пять лет

Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до 8,9 млрд долларов. Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.

2022-05-07T16:31+0500

2022-05-07T16:31+0500

2022-05-08T09:17+0500

общество

ташкент

развитие

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ТАШКЕНТ, 7 мая – Sputnik. Правительство разработало меры по комплексному социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни населения города Ташкента в 2022–2026 годах.Программа развития столицы предусматривает увеличение за пять лет валового регионального продукта в 1,6 раза, промышленного производства – в 1,4 раза, услуг в 3 раза и строительных работ в 1,6 раза.В текущем году объем валового регионального продукта составит около 144,8 трлн сумов. Общий объем регионального экспорта за пять лет доведут до $8,9 млрд.Число туристов, ежегодно посещающих столицу, планируется увеличить до 3 миллионов человек.За пять лет в столице появится более 644,5 тысячи новых рабочих мест. В результате уровень безработицы должен снизиться с 6,2%в в 2022 году до 5% в 2026-м.Число ежегодно создаваемых субъектов предпринимательства составит от 17 до 19 тысяч.Программа включает в себя:Читайте также: На ремонт домов в Самарканде выделят 12 млрд сумов

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