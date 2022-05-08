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Что происходит с организмом, когда вы едите блины
Что происходит с организмом, когда вы едите блины
Блины — любимое многими блюдо. Но они могут серьезно "ударить" по организму. О пользе и вреде главного "масленичного" блюда – в специальной справке Sputnik. 08.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-08T09:00+0500
2022-05-08T09:00+0500
2022-05-09T14:37+0500
это интересно
блины
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Во многих семьях любят печь блины и лакомиться ими с разными начинками и добавками. О том, как на организме может сказаться такой "разгуляй", рассказывают наши коллеги из Sputnik Беларусь.Блины: польза и вредУглеводы и жиры, содержащиеся в блинах, обеспечивают организм энергией и помогают поддерживать активность. Блины – прекрасный источник полезных веществ и минералов: порция лакомства содержит немалое количество кальция, витаминов группы B и фолиевой кислоты.Польза и вред блинов напрямую зависят от рецептуры приготовления. Так, блины с начинками несут в себе опасность, связанную с калорийностью, сроком годности и условиями хранения. Употреблять их желательно сразу же, а если хранить, то недолго.Срок хранения блинов напрямую зависит от некоторых факторов: простые блины при комнатной температуре хранятся не более трех часов, а в холодильнике – около суток. Если же вы "разгулялись" и приготовили огромное количество блинов – отправьте их в морозилку.Старайтесь есть блины, приготовленные самостоятельно. Таким образом вы ограничите себя от лишних жиров и калорий: добавляйте в рецептуру маложирное молоко, минимизируйте соль и сахар и подберите правильную муку.Отказаться от блинов стоит людям с непереносимостью глютена, страдающим от избыточного веса, диабета, панкреатита и холецистита. Помните, что калорийное блюдо повышает нагрузку на организм в целом.Если же вы придерживаетесь диетического питания – ешьте блины без добавок или с диетическими начинками (творог, индейка, фрукты и овощи).Стоит помнить, что блины – блюдо, которое не рекомендуется включать в ежедневное меню, и после масленичной недели стоит сделать большой перерыв.Читайте также:Самая опасная поза для снаЧто будет, если ежедневно пить воду с лимономВся правда о борще
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блины
Что происходит с организмом, когда вы едите блины
09:00 08.05.2022 (обновлено: 14:37 09.05.2022)
Блины — любимое многими блюдо. Но они могут серьезно "ударить" по организму. О пользе и вреде главного "масленичного" блюда – в специальной справке Sputnik.
Во многих семьях любят печь блины и лакомиться ими с разными начинками и добавками. О том, как на организме может сказаться такой "разгуляй", рассказывают наши коллеги из Sputnik Беларусь
.
Блины: польза и вред
Углеводы и жиры, содержащиеся в блинах, обеспечивают организм энергией и помогают поддерживать активность. Блины – прекрасный источник полезных веществ и минералов: порция лакомства содержит немалое количество кальция, витаминов группы B и фолиевой кислоты.
Польза и вред блинов напрямую зависят от рецептуры приготовления. Так, блины с начинками несут в себе опасность, связанную с калорийностью, сроком годности и условиями хранения. Употреблять их желательно сразу же, а если хранить, то недолго.
Срок хранения блинов напрямую зависит от некоторых факторов: простые блины при комнатной температуре хранятся не более трех часов, а в холодильнике – около суток. Если же вы "разгулялись" и приготовили огромное количество блинов – отправьте их в морозилку.
Старайтесь есть блины, приготовленные самостоятельно. Таким образом вы ограничите себя от лишних жиров и калорий: добавляйте в рецептуру маложирное молоко, минимизируйте соль и сахар и подберите правильную муку.
Отказаться от блинов стоит людям с непереносимостью глютена, страдающим от избыточного веса, диабета, панкреатита и холецистита. Помните, что калорийное блюдо повышает нагрузку на организм в целом.
Если же вы придерживаетесь диетического питания – ешьте блины без добавок или с диетическими начинками (творог, индейка, фрукты и овощи).
Стоит помнить, что блины – блюдо, которое не рекомендуется включать в ежедневное меню, и после масленичной недели стоит сделать большой перерыв.