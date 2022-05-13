https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-uzbekistane-vvedut-sotsialnye-normy-potrebleniya-elektrichestva-i-gaza-24525521.html
В Узбекистане введут социальные нормы потребления электричества и газа
В Узбекистане введут социальные нормы потребления электричества и газа
Обновленные квоты газ затронут большинство бытовых потребителей республики.
2022-05-13T15:22+0500
2022-05-13T15:22+0500
2022-05-13T15:22+0500
общество
электричество
газ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане вводят лимиты на потребление электроэнергии и природного газа. Новые квоты газ затронут большинство бытовых потребителей республики, сообщили в Минэнерго.Как отметил замглавы ведомства Шерзод Ходжаев, дифференцированные тарифы вводятся на национальном уровне, не в тестовом режиме.Объем потребления большинства потребителей соответствует базовому тарифу, подчеркнул заместитель министра.Конкретные размер социальных квот на электричество и газ и дату их введения он не озвучил.Ранее в Минэнерго рассказали, как можно сэкономить на потреблении электричества, заменив обычные лампы накаливания на энергосберегающие.Подробнее о расчете — в инфографике Sputnik.Читайте также:
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электричество, газ, узбекистан
В Узбекистане введут социальные нормы потребления электричества и газа
Дифференцированные тарифы вводятся на национальном уровне, не в тестовом режиме.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане вводят лимиты на потребление электроэнергии и природного газа.
Новые квоты газ затронут большинство бытовых потребителей республики, сообщили в Минэнерго.
Как отметил замглавы ведомства Шерзод Ходжаев, дифференцированные тарифы вводятся на национальном уровне, не в тестовом режиме.
"Система будет работать полностью. Для всех регионов будет сохранена единая тарифная политика", — уточнил Ходжаев.
Объем потребления большинства потребителей соответствует базовому тарифу, подчеркнул заместитель министра.
Конкретные размер социальных квот на электричество и газ и дату их введения он не озвучил.
Ранее в Минэнерго рассказали, как можно сэкономить на потреблении электричества, заменив обычные лампы накаливания на энергосберегающие.
Подробнее о расчете — в инфографике Sputnik
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