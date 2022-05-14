https://uz.sputniknews.ru/20220514/vrach-raskryla-opasnost-fruktovyx-yogurtov-po-utram-24529041.html
Врач раскрыла опасность фруктовых йогуртов по утрам
Врач раскрыла опасность фруктовых йогуртов по утрам
Йогурты с фруктами или злаками не так безопасны для здоровья, как принято считать.
2022-05-14T08:01+0500
2022-05-14T08:01+0500
2022-05-14T09:05+0500
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Содержание большого количества сахара в йогуртах с фруктами или злаками небезопасно для здоровья. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.По утрам необходимо насытить организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда, отмечает медик.Скачки уровня сахара в крови опасны тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи. Также они могут спровоцировать развитие диабета, предупреждает диетолог."Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается", — добавила Матыскина.Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съестьТакие "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина, приводят к инсулинорезистентности и сахарному диабету, заключает эксперт.Читайте также:Как привести себя в тонус утром >>Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь >>
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врачи, фрукты
Врач раскрыла опасность фруктовых йогуртов по утрам
08:01 14.05.2022 (обновлено: 09:05 14.05.2022)
Йогурты с фруктами или злаками не так безопасны для здоровья, как принято считать.
Содержание большого количества сахара в йогуртах с фруктами или злаками небезопасно для здоровья. Об этом предупредила
диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.
По утрам необходимо насытить организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда, отмечает медик.
"Но если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара в крови, а затем его быстрый спад. То есть мы быстро почувствуем голод вновь", — заявила врач в интервью радио Sputnik.
Скачки уровня сахара в крови опасны тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи. Также они могут спровоцировать развитие диабета, предупреждает диетолог.
"Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается", — добавила Матыскина.
Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть
Такие "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина, приводят к инсулинорезистентности и сахарному диабету, заключает эксперт.