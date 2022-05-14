https://uz.sputniknews.ru/20220514/vrach-raskryla-opasnost-fruktovyx-yogurtov-po-utram-24529041.html

Врач раскрыла опасность фруктовых йогуртов по утрам

Врач раскрыла опасность фруктовых йогуртов по утрам

Йогурты с фруктами или злаками не так безопасны для здоровья, как принято считать.

2022-05-14T08:01+0500

2022-05-14T08:01+0500

2022-05-14T09:05+0500

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Содержание большого количества сахара в йогуртах с фруктами или злаками небезопасно для здоровья. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов Екатерина Матыскина.По утрам необходимо насытить организм энергией, чтобы ее хватило как минимум до обеда, отмечает медик.Скачки уровня сахара в крови опасны тем, что подталкивают человека к употреблению избыточного количества пищи. Также они могут спровоцировать развитие диабета, предупреждает диетолог."Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается", — добавила Матыскина.Это приводит к тому, что у организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съестьТакие "инсулиновые качели", то есть всплески и уменьшение количества инсулина, приводят к инсулинорезистентности и сахарному диабету, заключает эксперт.Читайте также:Как привести себя в тонус утром >>Исследование: какие виды спорта укорачивают и продлевают жизнь >>

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