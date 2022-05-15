https://uz.sputniknews.ru/20220515/na-urovne-molekuly-est-li-v-uzbekistane-vaktsiny-ot-allergii-24568892.html

На уровне молекулы: есть ли в Узбекистане вакцины от аллергии?

На уровне молекулы: есть ли в Узбекистане вакцины от аллергии?

Как врачи Узбекистана пытаются создать гипоаллергенную городскую среду?

2022-05-15T20:45+0500

2022-05-15T20:45+0500

2022-05-15T20:45+0500

общество

аллергия

вакцина

узбекистан

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергия встречается у 40% населения планеты. При этом в мегаполисах от аллергических заболеваний страдают до 60% горожан.Привлечь внимание к этой проблеме призван Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. 12 мая его отметили в Международном центре молекулярной аллергологии (МЦМА) при министерстве инновационного развития Узбекистана.Что важно знать каждому аллергикуКаждому человеку, страдающему аллергией, желательно сдать анализ под названием "молекулярная диагностика аллергии". Дело в том, что к основным задачам аллергологии относятся диагностика и прогнозирование аллергических заболеваний. Причину некоторых из них невозможно понять без молекулярной диагностики.Такое исследование помогает понять, на что именно у человека есть аллергия, а значит - начать правильное, индивидуальное лечение.На сегодняшний день ученые МЦМА выявили десять самых важных для человека аллергенных источников среди растений и животных. Так, аллергию чаще всего вызывают пыльца тимофеевки луговой, амаранта, кипариса, полыни, а также шерсть кошки и собаки.Зная, на какую именно аллергическую молекулу, например, той же кошки реагирует человек, специалисты могут предугадать у него развитие и прогрессирование аллергического ринита, конъюнктивита и астмы."Сегодня мы умеем распознавать триггерную молекулу, которая стала причиной развития аллергии. Поэтому четко прогнозируем, что будет с пациентом через несколько лет", - рассказала высокопоставленный зарубежный советник мининноваций, доктор медицинских наук, профессор Виктория Гариб.Кроме того, такой подход помогает прогнозировать марш аллергии (атопический марш) – явление, при котором аллергические заболевания переходят в более серьезные формы или приводят к развитию других.Календарь цветения аллергенных растенийЗеленые насаждения в местности, где живет человек, накладывают отпечаток на его молекулярный профиль аллергии. Поэтому одна из задач центра - пыльцевой мониторинг и создание карты сенсибилизации (гиперчувствительности к чужеродным молекулам) в регионах Узбекистана. Такая карта уже создана для пяти областей республики."Для чего это было нужно? Чтобы отобрать необходимые аллерговакцины. Сегодня в Узбекистане доступны восемь вакцин от аллергии", - уточнила Виктория Гариб.Хотя история вакцинации от аллергии насчитывает более 110 лет, сегодня происходит ее ренессанс в связи с новыми технологиями стандартизации аллергенов в составе вакцин, добавила профессор. Поэтому решение о вакцине пациент принимает вместе с лечащим врачом-аллергологом.Для пыльцевого мониторинга ученые использовали волюметрические пыльцевые ловушки. С их помощью они изучают состав пыльцы и ее количество в воздухе. Ловушка и дальнейший анализ содержимого воздуха позволяют узнать о начале цветения конкретного дерева, луговых или сорных трав и сообщить об этом пациенту. Он, в свою очередь, заранее сможет облегчить свое состояние.В 2018 году такие ловушки установили в столице, в будущем они появятся по всей республике. По словам Виктории Гариб, мониторинг пыльцы в течение двух лет уже позволил создать календарь цветения аллергенных растений в Ташкенте.Молекулярная аллергология также привела к развитию аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Метод заключается в том, что в организм аллергика вводятся малые дозы именно того аллергена, который стал причиной болезни. По словам профессора, это единственный метод лечения аллергии, направленный не на купирование симптомов, а на причину заболевания."АСИТ снижает риск прогрессирования заболевания в более тяжелые формы, например, от ринита до астмы. Такая терапия не только имеет долгосрочный эффект, но и экономически выгодна", - уточнила Виктория Гариб.Можно ли жить без аллергии?Самые распространенные в Узбекистане аллергические заболевания - ринит и бронхиальная астма. Однако, по словам Виктории Гариб, правильнее говорить не о ключевых аллергических заболеваниях, а о том, что именно их вызывает."Наше исследование показало, какие аллергенные молекулы или источники являются максимально значимыми для республики. В тройке лидеров - молекулы травы тимофеевки, чинары и хвойных. Поэтому мы привлекаем внимание ландшафтных дизайнеров и архитекторов, чтобы городская растительность была разнообразной, но в большей степени гипоаллергенной", - говорит профессор.По мнению Виктории Гариб, мир без аллергии вполне реален. Но он станет возможным только благодаря тесному сотрудничеству врачей разных специальностей, биотехнологов, генетиков растений, международных экспертов, и конечно же, применению инновационных технологий.К слову, главные аллергены, на которые реагирует человек, теперь можно занести в специальный аллергопаспорт. В рамках Всемирного дня борьбы против астмы и аллергии в Узбекистане вручили первые пять паспортов аллергической сенсибилизации. Их обладателями стали маленькие пациенты Международного центра молекулярной аллергологии. Это необязательный документ, делают его по желанию человека.Как рассказали Sputnik, в центре проводят тесты на гиперчувствительность к 282 аллергенам на основе современных мультиплексных чипов ALEX-2. Их и указывают в аллергопаспорте.Кроме этого, скоро в Узбекистане появится маркировка пищевых аллергенов в продуктах питания. Этот проект МЦМА, рассчитанный на три года, реализуется на грант Мининноваций. Сегодня такая система уже внедрена в двенадцати странах мира, говорит Виктория Гариб. Узбекистан может стать первой страной в СНГ, которая также внедрит обязательную маркировку аллергенов в пищевых продуктах.Читайте также:В Узбекистане вручили первые аллергопаспорта — фото

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Анна Желиховская

аллергия, вакцина, узбекистан